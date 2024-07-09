Как «Красный факел» прошёл путь от бедной труппы до одного из главных театров страны

Театр «Красный факел» является одной из достопримечательностей Новосибирска, его визитной карточкой. Его сцена переполнена престижными наградами, а на его спектакли съезжаются театралы со всех уголков страны. Даже столичные режиссёры мечтают попасть в репертуар этого коллектива, несмотря на удалённость города от культурных центров. Однако так было не всегда — театр возник после революции и не имел особого значения для государства, весь его нынешний успех — заслуга неустанных усилий его труппы. История «Красного факела» отражает все перипетии XX века, но в итоге приводит к невероятному триумфу.

Как появился театр «Красный факел»

Истоки театра восходят к 1920 году, когда в Одессе группа молодых актёров под руководством режиссёра Владимира Татищева организовала передвижной театральный коллектив. На протяжении одиннадцати лет эта странствующая труппа не имела собственного здания, перемещаясь по стране в бурные 20-е и сталинские 30-е годы, пока, наконец, не обрела пристанище в Новосибирске. Именно 1 ноября 1932 года считается датой основания театра — в этот день труппа заняла помещение, ранее принадлежавшее Совету рабочих и Красной гвардии, переоборудованное под «дворец культуры».

Для громкого дебюта на новом месте коллектив возобновил одну из своих лучших ранних постановок — пьесу Эрнста Толлера «Гоп-ля, мы живём!». Режиссёром выступил Василий Фёдоров, ученик Мейерхольда, вместе с художником Ильёй Шлепяновым они заложили основы неповторимого стиля театра — безупречная режиссура, идеальная композиция и ритм спектаклей, выразительная сценография.

В 1932 году в театр пришла Вера Редлих. Она была выпускницей второй студии МХТ, ученицей самих Станиславского и Немировича-Данченко, хранительницей их традиций. На новом месте Вера Павловна смогла сделать блестящую карьеру — от простого режиссёра она дослужилась до должности художественного руководителя коллектива.

Существование театра в 40-е годы

В 1941 году в репертуар театра входит «Гамлета» Редлих. Примечательно, что «Красный факел» стал первым театром, решившимся представить на своей сцене перевод опального и гонимого Бориса Пастернака. Это был серьёзный риск, но он полностью оправдался — спектакль покорил не только новосибирскую публику, но и гостей из столицы. Драматург Бруштейн невероятно лестно отзывалась об этой работе.

Во время войны часть сотрудников ушли защищать страну, а оставшихся эвакуировали в Новокузнецк. Среди важнейших постановок того периода стоит отметить «Фельдмаршала Кутузова» по Вадиму Соловьёву. Эта работа так впечатлила зрителей, что её приходилось показывать по два-три раза в день. А всего за полгода коллектив, параллельно работавший на заводах и стройках, умудрился выпустить 6 новых спектаклей.

Домой, в Новосибирск, театр вернулся лишь в 1943 году, продолжая гастролировать и помогать фронту. Сезон 1944-1945 годов запомнился трогательной премьерой — комедией Карло Гольдони «Хозяйка гостиницы». Особенно примечательно, что эта постановка состоялась 11 мая 1945 года.

Послевоенные 50-е в истории театра

В послевоенные годы перед деятелями культуры стояла задача восстановить утраченные традиции и вкус публики. В этом деле ведущую роль сыграли спектакли, поставленные Верой Редлих, Владимиром Дени, Николаем Михайловым и Энвером Бейбутовым, заложившие основу для дальнейшего развития театрального искусства в Сибири. Всё чаще режиссёры «Красного факела» обращались к глубокому психологизму, воплощая на сцене произведения Чехова, Достоевского и Горького. Зажигались и новые актёрские звёзды — так, Евгений Матвеев поразил зрителей своей игрой в «Мещанах» и «Вей, ветерок!», а Елена Агаронова блестяще воплотила образ Аркадиной в «Чайке».

Перемены в 60-е

Однако ничто не вечно под луной — в 60-е годы Вера Редлих решила покинуть Новосибирск, и театр переживал непростой творческий кризис, нуждаясь в новом лидере, за которым последовали бы актёры. Таким лидером стал Константин Чернядев. Он расширил репертуар, дополнив классику пьесами современных авторов — Розова, Лаврентьева, Арбузова, чьи произведения уже успели завоевать популярность в Москве и Ленинграде. Молодое поколение артистов также заявило о себе — так, Анна Покидченко впечатляюще сыграла роль Норы в одноимённой драме Ибсена.

Не обошлось и без скандалов — постановка «Бориса Годунова» в режиссуре Арсения Сагальчика вызвала бурные споры. Главный посыл спектакля — человек вправе делать свой выбор и нести за него ответственность, показалась слишком вольной, и работа, к сожалению, просуществовала недолго. Но она интересна нам там, что главную роль в ней исполнил Анатолий Солоницын, любимый актёр Андрея Тарковского, а музыку написал Альфред Шнитке.

Смена руководителей театра в 70-е

В 1971 году во главу театра встал Владимир Кузьмин. При нём в труппу влился Владлен Бирюков, впоследствии ставший одной из ярких звёзд коллектива, реализовавшей себя и в кинематографе.

В 1975 году художественное руководство перешло к Семёну Иоаниди. Зрители получили возможность насладиться пьесами Гольдони, Уильямса, Островского. А в 1979-м состоялась премьера спектакля «Гнездо глухаря» Розова, где блеснул талант молодого актёра Владимира Лемешонка.

Перестроечные 80-е

В первой половине 80-х главным режиссёром был Виталий Черменев. Его постановки вызывали неоднозначные отклики — наряду с глубокими работами, были и конъюнктурные.Перестроечные процессы затронули и «Красный факел». Худруком стал Михаил Резникович, чьи спектакли «Комиссия» и «Дворянское гнездо» были с успехом показаны на театральных фестивалях страны.

В конце 80-х к работе в театре приступил молодой режиссёр Андрей Максимов, готовясь проявить себя в следующем десятилетии.

Лихие 90-е

Глобальные перемены в жизни страны не могли не отразиться и на «Красном факеле». Однако идеи, заложенные при основании театра, не дали ему погрузиться в хаос. Андрей Максимов продолжал развивать коллектив, в 1990 году представив зрителям классическую версию «Ромео и Джульетты».

Параллельно театр был открыт и для экспериментов. Александр Нордштрем ставил авангардные спектакли, такие как «Летиция, или Игра воображения» Шеффера.

В 1992 году руководство театром перешло к молодому режиссёру Алексею Серову, который начал привлекать в «Красный факел» новую, более молодую аудиторию. Его постановки «Шестеро персонажей в поисках автора», «Мамаша Кураж и её дети», «Моё загляденье» отличались дерзостью, но при этом избегали пошлости. Серов возглавлял театр до 1997 года.

Театр «Красный факел» в нулевые

В «нулевые» годы театр «Красный факел» неоднократно менял художественное руководство. Каждый новый главный режиссёр стремился привнести в устоявшуюся эстетику коллектива что-то свежее и нетривиальное. В разные периоды этого десятилетия театром руководили Валерий Гришко, Александр Зыков, а постановки осуществляли Пётр Шерешевский, Юрий Урнов и итальянский режиссёр Риккардо Соттили.

Именно в это время в труппу «Красного факела» влились актёры, ставшие впоследствии любимцами новосибирских зрителей — Павел Поляков, Андрей Яковлев, Константин Телегин.

Современность театра «Красный факел»

В 2015 году главным режиссёром театра «Красный факел» стал Тимофей Кулябин. Его постановка «Три сестры» на языке жестов, где на протяжении всего спектакля не было произнесено ни единого слова, а текст демонстрировался лишь в виде субтитров, стала настоящей визитной карточкой «Красного факела». Этот режиссёрский ход обострил конфликт пьесы Чехова до предела, превратив дом трёх сестёр в место, где никто никого не слышит. Спектакль был удостоен престижной театральной премии «Золотая маска».

Но это был не единственный успех театра в тот период. Другие его постановки, такие как «Макбет», «Онегин», «KILL» по Шиллеру, «Дети солнца» Горького, также выдвигались на «Золотую маску». Гастрольные показы «Трёх сестёр» особенно тепло принимались европейской публикой, хотя зрители порой были не готовы к столь новаторской форме.

Сегодня «Красный факел» продолжает активно взаимодействовать с профессионалами театральной сферы. В его спектакли приглашаются известные актёры — Александр Балуев, Семён Фурман, Ольга Прокофьева. Кроме того, театр организует Межрегиональный фестиваль «Ново-Сибирский транзит» — один из крупнейших в стране.

Всем этим занимается руководство «Красного факела» во главе с директором Антонидой Гореявчевой и художественным руководителем Андреем Прикотенко, известным театралам по работам в других коллективах.

Сегодня «Красный факел» по праву считается одним из самых известных и титулованных театров России. Его большой зал вмещает 510 зрителей, а малый рассчитан на 94 человека. Оба пространства оснащены современным оборудованием, позволяющим воплощать самые смелые творческие замыслы.

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