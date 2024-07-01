Дайте денег, пожалуйста. Рецензия на спектакль «Примадонны», режиссёр Сергей Ефремов.

Авантюрная комедия, которая вдохновлена фильмом «В джазе только девушки». Кстати, именно этим фактом, в основном, привлекают на спектакль «Примадонны» его создатели. Насколько оправдана моя ирония, узнаем дальше, но пока стоит сказать главное ― среди актёров нет суперзвёзд. Да, есть Мирослава Карпович и Александр Якин, известные по «Сватам» и «Счастливы вместе». Но согласитесь, это не медийные народные артисты. Почему это важно?

Антрепризы, которые привлекают в состав одних звёзд, скорее всего, заинтересуют зрителей только ими. Замени их на собратьев по безызвестности ― и пьеса сама себя не вытянет. Поэтому если вы видите, что особо популярных личностей нет, значит спектакль, скорее всего, хорош сам по себе.

Сюжет с классной завязкой. Два актёра-неудачника Джек и Лео живут в гордой богемной нищете, зарабатывают тем, что исполняют сцены из Шекспира за гроши в провинциальных театрах. Но, внезапно, они узнают, что богатая старая женщина разыскивает своих племянниц. Но актёров волнуют не её чувства. Вместе со статусом «племянницы» девушки получат всё огромное наследство тети. И здесь Лео и Джек решают применить свой актёрский талант, чтобы притвориться сёстрами, которые всю жизнь искали тётку.

Два мужика надевают платья, меняют пластику и голос, чтобы притвориться любимыми племянницами. Что может пойти не так? Разумеется, всё. И на этом абсурде строится драматургия «Примадонн».

Вообще в театре считается, что мужчина, переодетый в женщину, ― это самый простой способ вызвать смех. Тут даже играть ничего не надо. Но в спектакле его вызывают ситуации и текст, а не сам факт переодевания. И те отзывы, которые оставляют зрители на разных платформах, говорят об одном ― «Примадонны» действительно могут рассмешить. Во многом благодаря отлично подобранной паре главных героев. Никита Заболотный и Александр Якин отлично контрастируют друг с другом. Противоположности вообще отлично смотрятся на сцене, поэтому за парой из крупного высокого парня и худого низкого смотреть довольно интересно.

Сам спектакль сделан просто, но не бедно. Не чувствуется намеренное упрощение декораций, чтобы было проще отбить вложения. Но, конечно, есть момент, что «богатая тётушка» живёт в уж очень не богатом месте, но это скорее придирка. Главное тут — текст, драматургия и актёры, и здесь режиссёр Сергей Ефремов всё сделал отлично.

Вообще чувствуется рука человека, владеющего жанром. Творческая биография Ефремова уже содержит комедии, тепло принятые зрителями. Например, «Клинический случай» по Рэю Куни тоже получил вполне лестные отзывы. Там сюжет тоже абсурдный — действие происходит в больнице прямо под Рождество. То есть врачи хотят домой к семьям, а к ним на порог приходят такие люди, которых хочется принять хотя бы из смеха, чтобы послушать историю.

Поэтому к «Примадоннам» режиссёр подошёл с пониманием комедийных приёмов, которые работают. Это чувствуется в работе с актёрами. Постановщик явно указывал им выигрышные моменты, где можно вскрикнуть, где стоит двигаться, где остановиться. Это не значит, что ансамбль превратился в марионеток. Просто Ефремов советовал моменты, которые можно обыграть в выигрышную для актёра сторону. Когда ты на сцене, заметить такие возможности бывает сложно. Для этого, частично, и нужен режиссёр.

Но здесь сразу стоит оговориться. Спектакль «Примадонны» — антреприза. И оценивать её нужно с этой позиции. Тут не стоит ждать подъёма души и катарсиса от мелодичных звуков лиры поэта. Это жанр с одной целью — рассмешить. А вот насколько эти попытки пошлы или нет зависит качество антрепризы. И «Примадонны» дают качественный юмор, который попадает в зрителя, доставляет ему радость, вызывает желание приходить снова. Значит, режиссёр справился.

Поэтому постановка точно достойна посещения. Если хотите расслабиться вечером без грузящего контента — приходите на «Примадонн» Сергея Ефремова.