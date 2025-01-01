Спектакль Безумный день, или Женитьба Фигаро

«Безумный день, или Женитьба Фигаро» в Театре комедии им. Акимова

Феномен Фигаро

Когда французский драматург Пьер Огюстен Карон де Бомарше писал о приключениях Фигаро, он едва ли мог предположить, что его произведения станут столь популярными в России. Пьесы Бомарше вдохновили таких гениев, как Моцарт и Россини, на создание известных опер, а Пушкин даже посоветовал: «Как мысли черные к тебе придут, откупори шампанского бутылку. Иль перечти „Женитьбу Фигаро“».

Фигаро и российская сцена

Уже более двухсот лет персонажи комедии Бомарше радуют российскую публику. Каждая эпоха находит в них что-то свое. Сегодня, в новой постановке театра комедии им. Акимова, Фигаро предстанет в неожиданном свете. Как и отметил Наполеон, «Женитьба Фигаро» — это «революция в действии». В этой интерпретации ловкач и пройдоха Фигаро столкнется с новыми испытаниями, став более отчаянным и беззащитным.

Современное прочтение

На фоне надвигающейся катастрофы, тонкий юмор комедии раскроется новыми гранями. В этой постановке зрители не только будут смеяться до слез, но, возможно, почувствуют и искреннее сочувствие к герою.

Важно! Спектакль содержит сцены имитации табакокурения.