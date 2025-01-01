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Безумный день, или Женитьба Фигаро
Киноафиша Безумный день, или Женитьба Фигаро

Спектакль Безумный день, или Женитьба Фигаро

Постановка
Театр комедии им. Акимова 12+
Продолжительность 2 часа 30 минут, 1 антракт
Возраст 12+

О концерте/спектакле

«Безумный день, или Женитьба Фигаро» в Театре комедии им. Акимова

Феномен Фигаро

Когда французский драматург Пьер Огюстен Карон де Бомарше писал о приключениях Фигаро, он едва ли мог предположить, что его произведения станут столь популярными в России. Пьесы Бомарше вдохновили таких гениев, как Моцарт и Россини, на создание известных опер, а Пушкин даже посоветовал: «Как мысли черные к тебе придут, откупори шампанского бутылку. Иль перечти „Женитьбу Фигаро“».

Фигаро и российская сцена

Уже более двухсот лет персонажи комедии Бомарше радуют российскую публику. Каждая эпоха находит в них что-то свое. Сегодня, в новой постановке театра комедии им. Акимова, Фигаро предстанет в неожиданном свете. Как и отметил Наполеон, «Женитьба Фигаро» — это «революция в действии». В этой интерпретации ловкач и пройдоха Фигаро столкнется с новыми испытаниями, став более отчаянным и беззащитным.

Современное прочтение

На фоне надвигающейся катастрофы, тонкий юмор комедии раскроется новыми гранями. В этой постановке зрители не только будут смеяться до слез, но, возможно, почувствуют и искреннее сочувствие к герою.

Важно! Спектакль содержит сцены имитации табакокурения.

Режиссер
Павел Сафонов
В ролях
Игорь Юдин
Николай Смирнов
Владимир Миронов
Сергей Кузнецов
Дария Лятецкая
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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 21 августа
Театр комедии им. Акимова Санкт-Петербург, Невский просп., 56
19:00 от 500 ₽
Санкт-Петербург, 22 октября
Театр комедии им. Акимова Санкт-Петербург, Невский просп., 56
19:00 от 500 ₽
Санкт-Петербург, 18 ноября
Театр комедии им. Акимова Санкт-Петербург, Невский просп., 56
19:00 от 500 ₽

Фотографии

Безумный день, или Женитьба Фигаро Безумный день, или Женитьба Фигаро Безумный день, или Женитьба Фигаро Безумный день, или Женитьба Фигаро

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