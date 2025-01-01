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Укрощение строптивой
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Спектакль Укрощение строптивой

Постановка
Театр-фестиваль «Балтийский дом» 16+
Продолжительность 2 часа 30 минут, 1 антракт
Возраст 16+

О концерте/спектакле

«Укрощение строптивой» в Театре-фестивале «Балтийский дом»

Комедия Шекспира

«Укрощение строптивой» — одна из самых известных пьес Уильяма Шекспира, отмеченная как «взрывная и беззаботная», согласно первому изданию. Она преодолела пиратские копии, цензурные запреты и атаки феминисток на протяжении веков.

Сюжет

Действие пьесы разворачивается в Италии XVI века. Богатый торговец имеет две дочери, обе невесты. Молоденькая Бьянка окружена женихами, каждый из которых богат и привлекателен. Однако, по традиции, она не может выйти замуж, пока не найдется муж для старшей сестры Катарины, которая известна своим невыносимым характером.

Когда в город приезжает незнакомец Петруччо, он решает жениться на Катарине. Его стремление жениться на строптивой девушке приводит к череде искрометных недоразумений, переодеваний и юмористических ситуаций, в ходе которых Петруччо укрощает Катарину.

Новая постановка

«Укрощение строптивой» — это второй спектакль режиссера Сергея Потапова в Театре-фестивале «Балтийский дом». После успешного «Тараса», который рассказал о настоящих мужчинах, Потапов представляет новую интерпретацию Шекспира.

Что ожидать

Спектакль сочетает в себе легкость и чарующую атмосферу, в которой реальность перемешивается со сказкой. Музыкальное сопровождение варьируется от романтических серенад до рок-баллад. Зрителей ждут множество шуток, веселый шум и блистательная игра актеров.

Режиссер
Сергей Потапов
В ролях
Анатолий Дубанов
Роман Дряблов
Олег Коробкин
Егор Лесников
Юрий Елагин
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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 12 августа
Театр-фестиваль «Балтийский дом» Санкт-Петербург, Александровский парк, 4
19:00 от 600 ₽
Санкт-Петербург, 17 сентября
Театр-фестиваль «Балтийский дом» Санкт-Петербург, Александровский парк, 4
19:00 от 600 ₽

Фотографии

Укрощение строптивой Укрощение строптивой

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