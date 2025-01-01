Спектакль Укрощение строптивой

«Укрощение строптивой» в Театре-фестивале «Балтийский дом»

Комедия Шекспира

«Укрощение строптивой» — одна из самых известных пьес Уильяма Шекспира, отмеченная как «взрывная и беззаботная», согласно первому изданию. Она преодолела пиратские копии, цензурные запреты и атаки феминисток на протяжении веков.

Сюжет

Действие пьесы разворачивается в Италии XVI века. Богатый торговец имеет две дочери, обе невесты. Молоденькая Бьянка окружена женихами, каждый из которых богат и привлекателен. Однако, по традиции, она не может выйти замуж, пока не найдется муж для старшей сестры Катарины, которая известна своим невыносимым характером.

Когда в город приезжает незнакомец Петруччо, он решает жениться на Катарине. Его стремление жениться на строптивой девушке приводит к череде искрометных недоразумений, переодеваний и юмористических ситуаций, в ходе которых Петруччо укрощает Катарину.

Новая постановка

«Укрощение строптивой» — это второй спектакль режиссера Сергея Потапова в Театре-фестивале «Балтийский дом». После успешного «Тараса», который рассказал о настоящих мужчинах, Потапов представляет новую интерпретацию Шекспира.

Что ожидать

Спектакль сочетает в себе легкость и чарующую атмосферу, в которой реальность перемешивается со сказкой. Музыкальное сопровождение варьируется от романтических серенад до рок-баллад. Зрителей ждут множество шуток, веселый шум и блистательная игра актеров.