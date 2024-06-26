«Жить надо так, чтобы тебя помнили и сволочи». Рецензия на спектакль «Раневская. Сквозь смех и слёзы»

Фаина Георгиевна Раневская — сколько в этом имени. Человек, который всего себя отдал искусству, и из-за этого так и не сумевший построить счастливую личную жизнь. Её высказывания разошлись на цитаты ещё при жизни Раневской, а сегодня создаются целые телеграм-каналы, которые постят их каждый день. Неудивительно, что такая яркая личность — находка для драматурга. Готовая история с интересным конфликтом, да ещё и точно все сходят благодаря имени Фаины Георгиевны. Сегодня разберём спектакль «Раневская. Сквозь смех и слёзы», режиссёр Екатерина Пикова.

Кстати, если вы загуглите имя режиссёра, то все ссылки, которые вам выдадут, связаны с этим спектаклем. Как я ни пытался побольше узнать о ней, информации просто нет. Всё, что сумел найти, это её второй спектакль «Горько!», не путать с фильмом. Там сюжет вполне антрепризный, семейная пара после 20 лет анализирует свои отношения. Поэтому предположу, что отсутствие информации связано с началом творческого пути Екатерины. Если это так, то для новичка сразу брать историю такой глыбы — смелый шаг. Разберёмся, что из этого вышло.

По сюжету мы находимся в СССР в конце 70-х годов. Небольшая квартира Фаины Раневской. Актриса уже в преклонном возрасте, она почти не выходит из дома, только иногда принимает гостей. Основной досуг актрисы — воспоминания о прошлом. И кажется, что уже ничего нового и интересного в жизни Фаины Георгиевны не случится, но, внезапно, к ней приходит неожиданная гостья. Её зовут Аннушка, внезапно, она переворачивает жизнь матёрой актрисы с ног на голову. Дальше спойлерить не буду.

Актёры отлично существуют в комедийном жанре. Екатерина Пикова смогла создать достойный ансамбль, который может держать внимание зрителя до последних оваций. А продолжительность спектакля два часа. Каждый персонаж — собирательный образ, выкрученный на максимум, юмор во многом работает на узнаваемости, с чем труппа справляется отлично.

Обычно в рецензиях ждут анализа игры главных исполнителей, но в данном случае есть проблема. Как можно оценить, насколько хорошо Ольга Кирсанова-Миропольская сыграла Фаину Раневскую? Как вообще можно сыграть Раневскую? Это заранее проигранная битва, особенно в театре. Пути тут два. Либо гиперболизировать образ, доводить его до комического абсурда, либо играть общее представление о персонаже. Так и поступала Кирсанова-Миропольская.

Её Раневская — это собирательный образ из цитат Фаины Георгиевны и народного образа. Если проще, она играет не человека, а то, как люди этого человека представляют. Бонусом она несёт в себе простые эмоции — страх перед уходом, ощущение собственного старения. И на выходе получается образ, понятный людям: весёлая Фаина Раневская из книжек с её цитатами, которая испытывает простые человеческие чувства. Для антрепризы более чем подходит, тем более, отзывы показывают одобрение публики.

Ещё спектаклю удаётся включить в драматургию, построенную на простом юморе, философию Раневской. Ироничное отношение к жизни. Искренность, неприятие любых форм позёрства. Ведь «позорно ничего не знача быть притчей на устах у всех». Сегодня эта мысль особо нужна, ведь содержание массово заменяет форма, важно не быть, а казаться, не то, кем ты являешься, а то, как ты себя продаёшь. Именно с этим боролась Фаина Георгиевна в своём творчестве. И идея считывается, благодаря постановке и актёрскому воплощению.

«Раневская. Сквозь смех и слёзы» — достойная антреприза. Только важно отключить в себе внутреннее желание увидеть документальную правду. Здесь скорее фантазии на тему мира, отношению к жизни и людям, размышление о смыслах через ироничную призму этой великой актрисы. И если настроиться на такой формат, что постановка вас рассмешит, погрузит в меланхолию и даже растрогает.

Если вы задаётесь вопросом: «Где покажут спектакль "Раневская. Сквозь смех и слёзы"» — спектакль часто гастролирует. Вы можете загуглить название своего города, и там точно будет дата показа.