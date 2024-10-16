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Раневская. Одинокая насмешница
Билеты от 1500₽
Киноафиша Раневская. Одинокая насмешница

Спектакль Раневская. Одинокая насмешница

12+
Продолжительность 2 часа 40 минут, 1 антракт
Возраст 12+
Билеты от 1500₽

О концерте/спектакле

Особая комедия о гениальной актрисе

Спектакль «Раневская. Одинокая насмешница» не только погружает зрителя в мир великой актрисы, но и представляет её неповторимый юмор, заимствованный из воспоминаний и книг о ней.

Описание спектакля

Эта драматическая комедия приглашает зрителя в удивительный мир неповторимой Фаины Раневской. Её глубокие и неординарные мысли, чувства и переживания стали неотъемлемой частью спектакля, который можно назвать настоящим посвящением этой великой русской актрисе. Зритель видит разные стороны Ф.Г.Раневской — от тонкой и ранимой души с забавными слезинками в глазах до гордой, сильной личности, погружённой в своё внутреннее одиночество.

Режиссер
Андрей Носков
Андрей Носков
В ролях
Татьяна Ткач
Ирина Полянская
Ирина Сотикова
Ирина Сотикова
Дмитрий Аверин
Дмитрий Аверин
Юлия Рудина
Юлия Рудина
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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
5 октября
ЦДКЖ Москва, Комсомольская пл., 4
19:00 от 1500 ₽
5 ноября
ЦДКЖ Москва, Комсомольская пл., 4
19:00 от 1500 ₽

В других городах

Ростов-на-Дону, 22 сентября
Ростовский театр драмы им. Горького Ростов-на-Дону, Театральная пл., 1
19:00 от 1500 ₽
Краснодар, 24 сентября
Краснодарский ДК железнодорожников Краснодар, Привокзальная пл., 2
19:00 от 1500 ₽

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16 октября 2024 06:00
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