Особая комедия о гениальной актрисе

Спектакль «Раневская. Одинокая насмешница» не только погружает зрителя в мир великой актрисы, но и представляет её неповторимый юмор, заимствованный из воспоминаний и книг о ней.

Описание спектакля

Эта драматическая комедия приглашает зрителя в удивительный мир неповторимой Фаины Раневской. Её глубокие и неординарные мысли, чувства и переживания стали неотъемлемой частью спектакля, который можно назвать настоящим посвящением этой великой русской актрисе. Зритель видит разные стороны Ф.Г.Раневской — от тонкой и ранимой души с забавными слезинками в глазах до гордой, сильной личности, погружённой в своё внутреннее одиночество.