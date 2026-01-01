Описание спектакля

Театральный центр «Энергия» представляет классическую комедию положений «Безумный день, или Женитьба Фигаро» по пьесе Пьера-Огюстена Бомарше. Спектакль обещает зрителям не только умелое исполнение сложносплетенных интриг, но и радостный и неожиданный финал, который не оставит никого равнодушным.

Актёрский состав

В спектакле задействованы студенты 4 курса специализации «артист драматического театра и кино» под руководством мастера И.В. Панькова. Молодые актёры не только проявляют свои таланты, но и вживаются в образы персонажей с яркостью и аутентичностью, что делает каждый момент спектакля особенным.

Особенности постановки

Режиссёрская концепция спектакля подчёркивает актуальность темы любви, страсти и интриг, что позволяет зрителям ощутить глубину и многогранность классической комедии Пьера-Огюстена Бомарше в современном ключе.