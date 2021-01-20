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Постер к сериалу Мать моей дочери
Постер к сериалу Мать моей дочери
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.2
Оцените
2 постера
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.2
Оцените
Киноафиша Сериалы Мать моей дочери
Мать моей дочери (2021 - …) Madre solo hay dos 18+
Год выпуска 2021
Страна Испания
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 39 минут
Стрим-сервис Netflix
Продолжительность 11 часов 3 минуты
О чем сериал

«Мать моей дочери» — многосерийное мексиканское шоу, снятое в жанре трагикомедии. Действие разворачивается вокруг двух женщин, которые находятся в интересном положении. Обе ждут первого ребенка, и обе рожают в одно и то же время. Волею случая в родильном доме, где находятся героини, происходит путаница: новорожденных случайно меняют местами. К счастью, женщинам довольно быстро удается выяснить, что их детей перепутали. Впрочем, они все равно успели сильно привязаться к младенцам, которые оказались им неродными. Не долго думая, героини решают создать общую — весьма необычную — семью и воспитывать детей совместно.

Мать моей дочери - трейлер второго сезона
Мать моей дочери
трейлер второго сезона
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Ана Гевара
Росио Лил
Вики Арайко
Эндрю Лелэнд Роджерс
Мартин Альтомаро
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Мать моей дочери - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2021, 9 эпизодов
 
Мать моей дочери - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2021, 8 эпизодов
 
Кадры из сериала
Интересные факты

В каком году вышел сериал?

Премьера первого сезона состоялась 20 января 2021 года. Сезон состоял из 9 серий, которые вышли в один день.

Сколько сезонов снято на данный момент?

Сейчас вышло два полностью завершенных сезона.

Кто снялся в главных ролях?

Актерами первого плана в сериале являются Ана Гевара, Росио Лил, Вики Арайко, Эндрю Лелэнд Роджерс, Мартин Альтомаро.

Какой возрастной рейтинг у сериала?

18+

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