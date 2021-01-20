«Мать моей дочери» — многосерийное мексиканское шоу, снятое в жанре трагикомедии. Действие разворачивается вокруг двух женщин, которые находятся в интересном положении. Обе ждут первого ребенка, и обе рожают в одно и то же время. Волею случая в родильном доме, где находятся героини, происходит путаница: новорожденных случайно меняют местами. К счастью, женщинам довольно быстро удается выяснить, что их детей перепутали. Впрочем, они все равно успели сильно привязаться к младенцам, которые оказались им неродными. Не долго думая, героини решают создать общую — весьма необычную — семью и воспитывать детей совместно.
В каком году вышел сериал?
Премьера первого сезона состоялась 20 января 2021 года. Сезон состоял из 9 серий, которые вышли в один день.
Сколько сезонов снято на данный момент?
Сейчас вышло два полностью завершенных сезона.
Кто снялся в главных ролях?
Актерами первого плана в сериале являются Ана Гевара, Росио Лил, Вики Арайко, Эндрю Лелэнд Роджерс, Мартин Альтомаро.
Какой возрастной рейтинг у сериала?
18+