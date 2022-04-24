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Киноафиша Сериалы Малыш
Малыш (2022 - 2022) The Baby
Год выпуска 2022
Страна США
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 33 минуты
Телеканал HBO
Продолжительность 4 часа 24 минуты
О чем сериал

Многосерийный комедийно-драматический сериал «Малыш» – это история о 38-летней Наташе, которая внезапно оказывается одна с ребенком на руках. Героиня не была готова к такому развитию событий. До этого момента она контролировала свою жизнь, но теперь ей приходится полностью посвящать себя малышу. Наташу мучает множество вопросов, и ей невольно приходится исследовать такое понятие, как «материнский инстинкт», в том числе в ней самой. Чего хочет малыш, и на что придется пойти Наташе, чтобы вернуть себе собственную жизнь?

Малыш - трейлер
Малыш
трейлер
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Мишель Де Сварте
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Малыш - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2022, 8 эпизодов
 
Новости о сериале
Дьявольский младенец сеет вокруг себя ужас и насилие в трейлере мини-сериала «Малыш»
Дьявольский младенец сеет вокруг себя ужас и насилие в трейлере мини-сериала «Малыш»
Кадры из сериала
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