Многосерийный комедийно-драматический сериал «Малыш» – это история о 38-летней Наташе, которая внезапно оказывается одна с ребенком на руках. Героиня не была готова к такому развитию событий. До этого момента она контролировала свою жизнь, но теперь ей приходится полностью посвящать себя малышу. Наташу мучает множество вопросов, и ей невольно приходится исследовать такое понятие, как «материнский инстинкт», в том числе в ней самой. Чего хочет малыш, и на что придется пойти Наташе, чтобы вернуть себе собственную жизнь?