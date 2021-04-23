«Анна» — новый итальянский сериал, который является вольной адаптацией одноименного литературного первоисточника. Сюжет разворачивается вокруг тринадцатилетней девочки-подростка по имени Анна. Она вынуждена в одиночестве противостоять смертельному вирусу, убившему всех взрослых людей, проживающих на ее родной Сицилии. Главная героиня защищает своего младшего брата Астора. Она держит его в изоляции в их семейном доме, а сама в это время блуждает по острову в надежде наткнуться на еду, воду или хотя бы живого человека. В один прекрасный день мальчик исчезает, и Анна отправляется в длительное путешествие, чтобы найти Астора или хотя бы лекарство, способное победить страшную болезнь.