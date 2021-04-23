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Постер к сериалу Анна
Постер к сериалу Анна
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Киноафиша Сериалы Анна
Анна (2021 - …) Anna 18+
Год выпуска 2021
Страна США/Франция/Италия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 56 минут
Телеканал Sky Atlantic
Продолжительность 5 часов 36 минут
О чем сериал

«Анна» — новый итальянский сериал, который является вольной адаптацией одноименного литературного первоисточника. Сюжет разворачивается вокруг тринадцатилетней девочки-подростка по имени Анна. Она вынуждена в одиночестве противостоять смертельному вирусу, убившему всех взрослых людей, проживающих на ее родной Сицилии. Главная героиня защищает своего младшего брата Астора. Она держит его в изоляции в их семейном доме, а сама в это время блуждает по острову в надежде наткнуться на еду, воду или хотя бы живого человека. В один прекрасный день мальчик исчезает, и Анна отправляется в длительное путешествие, чтобы найти Астора или хотя бы лекарство, способное победить страшную болезнь.

Анна - дублированный трейлер
Анна
дублированный трейлер
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Роберта Маттеи
Роберта Маттеи
Джулия Драготто
Алессандро Пекорелла
Клара Трамонтано
Джованни Мавилья
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Анна - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2021, 6 эпизодов
 
Кадры из сериала
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