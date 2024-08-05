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Киноафиша Сериалы Филин 3

Филин 3 (2024 - 2024)

Filin 3 18+
Год выпуска 2024
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Телеканал 5 канал
Продолжительность сериала 10 часов 0 минут

О чем сериал

Главный герой детектива — заведующий отделением травматологии Александр Филиппов. Он и его жена попали в автомобильную аварию, в которой она погибла. После этого Александр перестал спать, за что коллеги прозвали его Филином. С помощью своей команды медиков и полицейских он раскрывает одно преступление за другим. В третьем сезоне тяга к разгадкам сыграла с Филиным злую шутку. Его застали на месте убийства с оружием в руках. Капитан Козин уверен в его виновности, так как все улики указывают на Александра. Даже оперативник Громова, влюбленная в Филиппова, считает, что он мог убить, находясь в состоянии анабиоза из-за недостатка сна. Теперь Филину приходится самому искать настоящего преступника. В новом сезоне доктор Филиппов станет счастливее и даже влюбится. В отношениях Захаровой и майора Козина тоже произойдут изменения. Они станут свидетелями преступления. Доктор Черных продолжит влюбляться в пациенток, но безуспешно. Бублику начнут давать более серьезные поручения.

В ролях
В ролях
Данила Якушев
Данила Якушев
Андрей Терентьев
Андрей Терентьев
Денис Алексеев
Екатерина Зорина
Екатерина Зорина
Александр Кононец
Александр Кононец
Екатерина Рябова
Екатерина Рябова
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Рейтинг сериала

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6.7 IMDb
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Сезоны
Филин 3 - Сезон 1 Сезон 1
2024, 12 эпизодов
 
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