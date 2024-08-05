Главный герой детектива — заведующий отделением травматологии Александр Филиппов. Он и его жена попали в автомобильную аварию, в которой она погибла. После этого Александр перестал спать, за что коллеги прозвали его Филином. С помощью своей команды медиков и полицейских он раскрывает одно преступление за другим. В третьем сезоне тяга к разгадкам сыграла с Филиным злую шутку. Его застали на месте убийства с оружием в руках. Капитан Козин уверен в его виновности, так как все улики указывают на Александра. Даже оперативник Громова, влюбленная в Филиппова, считает, что он мог убить, находясь в состоянии анабиоза из-за недостатка сна. Теперь Филину приходится самому искать настоящего преступника. В новом сезоне доктор Филиппов станет счастливее и даже влюбится. В отношениях Захаровой и майора Козина тоже произойдут изменения. Они станут свидетелями преступления. Доктор Черных продолжит влюбляться в пациенток, но безуспешно. Бублику начнут давать более серьезные поручения.