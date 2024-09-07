Лавров и Романов будут и дальше раскрывать серьезные преступления и заниматься решением проблем в личной жизни. Лавров сосредоточился на воспитании дочери-подростка, которая теперь живет вместе с ним. Прилежный муж Романов устал от скандалов с супругой и начал подумывать о том, чтобы вернуть себе свободу. На работе тоже не все складывается удачно. У отдела новая начальница – Лиза Чайкина. Она требует от подчиненных высокой раскрываемости, в результате чего не пользуется особой популярностью среди сотрудников отдела.