Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер сериала Крепкие орешки 4
1 постер
Киноафиша Сериалы Крепкие орешки 4

Крепкие орешки 4 (2024 - 2024)

Krepkie oreshki 4 18+
Год выпуска 2024
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Телеканал 5 канал
Продолжительность сериала 4 часа 10 минут

О чем сериал

Лавров и Романов будут и дальше раскрывать серьезные преступления и заниматься решением проблем в личной жизни. Лавров сосредоточился на воспитании дочери-подростка, которая теперь живет вместе с ним. Прилежный муж Романов устал от скандалов с супругой и начал подумывать о том, чтобы вернуть себе свободу. На работе тоже не все складывается удачно. У отдела новая начальница – Лиза Чайкина. Она требует от подчиненных высокой раскрываемости, в результате чего не пользуется особой популярностью среди сотрудников отдела.

В ролях
В ролях
Филипп Азаров
Филипп Азаров
Инна Ярмошук
Екатерина Зорина
Екатерина Зорина
Станислав Ткаченко
Станислав Ткаченко
Борис Бедросов
Борис Бедросов
Гавриил Федотов
Гавриил Федотов
Все актеры и съемочная группа
Сериал находится в подборках
Лучшие сериалы про загадочные преступления и убийства Лучшие сериалы про загадочные преступления и убийства
Сериалы про полицию и полицейских Сериалы про полицию и полицейских
Сериалы про преодоление трудностей Сериалы про преодоление трудностей
Новые детективные сериалы Новые детективные сериалы

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
5.5 IMDb
Написать отзыв
Сезоны
Крепкие орешки 4 - Сезон 1 Сезон 1
2024, 5 эпизодов
 
Отзывы о сериале
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Сколько сезонов и эпизодов в сериале «Клюквенный щербет»? Достаточно много, чтобы устать, но вас затянет с головой
Даже «Зимородку» такое не снилось: герой нового турецкого сериала женится дважды — и первая жена узнает об этом последней
Хикару — это имя или фамилия? Аниме «Лето, когда умер Хикару» дает мрачный ответ
Вытянули счастливый билетик: топ-5 фильмов, которые спасли карьеру почти что забытым актерам и вернули им былую славу
«Хотел дать аниматорам передышку»: когда выйдет 3-й сезон «Поднятия уровня» — есть 2 варианта, и один пугает
Классика Линча и жесткий триллер с Брэдом Питтом: лучшие детективные фильмы последних десятилетий, которые точно заставят поломать голову
Новых «Бриджертонов» не получилось: 2 сезон «Буканьерок» — полный провал, и есть лишь одна причина досмотреть до финала
«Мадянов играл не по-детски»: за 30 лет до «Вампиров средней полосы» великий актер сыграл упыря-уголовника — и о фильме слышали 1,5 человека
«С каких пор ужастик превратился в комедию?»: новый «Хищник» даже не вышел, а фанаты уже бьют тревогу (и ждут кроссовер с «Чужим»)
Обнищал и взял в руки нож: новый фильм с Фронтменом из «Игры в кальмара» внезапно похож на... «Игру в кальмара» — но без тех самых кукол
«Худший фильм всех времен и народов»: критики в СССР эту советскую комедию смешали с грязью — спустя годы россияне хвалят ее на все лады
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше