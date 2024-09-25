Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер сериала Гротеск
1 постер
Киноафиша Сериалы Гротеск

Гротеск (2024 - …)

Grotesquerie 18+
Год выпуска 2024
Страна США
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 60 минут
Телеканал FX
Продолжительность сериала 10 часов 0 минут

О чем сериал

Серия ужасных преступлений потрясла маленькое сообщество. Детектив Лоис Трайон ощущает, что эти преступления носят пугающе личный характер, как будто кто-то — или что-то — насмехается над ней. Дома Лоис борется с напряжёнными отношениями с дочерью, мужем, который находится в больнице на длительном лечении, и своими собственными внутренними демонами. Не имея зацепок и не зная, куда обратиться, она принимает помощь сестры Меган, монахини и журналистки из издания «Католический хранитель». Сестра Меган, с её трудным прошлым, видела худшие стороны человечества, но всё же верит в его способность к добру. Лоис, напротив, боится, что мир погружается во зло. По мере того как Лоис и сестра Меган связывают воедино улики, они оказываются в ловушке зловещей паутины, которая порождает больше вопросов, чем ответов.

Гротеск - трейлер первого сезона
Гротеск  трейлер первого сезона
В ролях
В ролях
Кортни Б. Вэнс
Кортни Б. Вэнс
Лесли Мэнвилл
Лесли Мэнвилл
Тесса Феррер
Тесса Феррер
Рэйвен Гудвин
Рэйвен Гудвин
Ниси Нэш
Ниси Нэш
Трэвис Келс
Трэвис Келс
Все актеры и съемочная группа
Сериал находится в подборках
Лучшие сериалы про загадочные преступления и убийства Лучшие сериалы про загадочные преступления и убийства
Лучшие сериалы-психологические триллеры Лучшие сериалы-психологические триллеры
Самые жуткие сериалы Самые жуткие сериалы
Лучшие криминальные сериалы Лучшие криминальные сериалы
Новые детективные сериалы Новые детективные сериалы

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 1 голос
6.1 IMDb
Написать отзыв
Сезоны
Гротеск - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2024, 10 эпизодов
 
Отзывы о сериале
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Кадры из сериал
«Прыгающие хоббиты, беготня, спецэффекты»: почему кинокритик Сычев ни за что не будет пересматривать «Властелина колец»
Сколько сезонов и эпизодов в сериале «Клюквенный щербет»? Достаточно много, чтобы устать, но вас затянет с головой
Эту секретную «Фантастическую четверку» вы точно не видели: Marvel сняла ее в 90-х и решила скрыть от людей
«С каких пор ужастик превратился в комедию?»: новый «Хищник» даже не вышел, а фанаты уже бьют тревогу (и ждут кроссовер с «Чужим»)
Новый Супермен рассказал, о какой роли до сих пор мечтает — она не из супергероики, но с фантастикой тоже связана
Классика Линча и жесткий триллер с Брэдом Питтом: лучшие детективные фильмы последних десятилетий, которые точно заставят поломать голову
Новых «Бриджертонов» не получилось: 2 сезон «Буканьерок» — полный провал, и есть лишь одна причина досмотреть до финала
«Хотел дать аниматорам передышку»: когда выйдет 3-й сезон «Поднятия уровня» — есть 2 варианта, и один пугает
Вытянули счастливый билетик: топ-5 фильмов, которые спасли карьеру почти что забытым актерам и вернули им былую славу
«Почти забыл свою карьеру»: неизлечимо больному Брюсу Уиллису стало хуже — уже не ходит и почти не говорит
Дени Вильнев может поменять подход к адаптации «Дюны» в третьем фильме — на это намекают недавние новости кастинга
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше