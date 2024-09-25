Серия ужасных преступлений потрясла маленькое сообщество. Детектив Лоис Трайон ощущает, что эти преступления носят пугающе личный характер, как будто кто-то — или что-то — насмехается над ней. Дома Лоис борется с напряжёнными отношениями с дочерью, мужем, который находится в больнице на длительном лечении, и своими собственными внутренними демонами. Не имея зацепок и не зная, куда обратиться, она принимает помощь сестры Меган, монахини и журналистки из издания «Католический хранитель». Сестра Меган, с её трудным прошлым, видела худшие стороны человечества, но всё же верит в его способность к добру. Лоис, напротив, боится, что мир погружается во зло. По мере того как Лоис и сестра Меган связывают воедино улики, они оказываются в ловушке зловещей паутины, которая порождает больше вопросов, чем ответов.