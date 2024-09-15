Сьюзан оставила работу в издательстве и живет на Крите со своим давним бойфрендом Андреасом. Но её идиллия нарушается тенью убийства, совершённого восемь лет назад в британском загородном отеле. Алан Конвей побывал в этом отеле и написал роман, основанный на тех событиях. Сесили Трехерн, молодая женщина, помогающая управлять отелем, прочитала книгу и была уверена, что арестован не тот человек. Теперь она пропала. Сможет ли Сьюзан раскрыть тайну, спрятанную в книге, и найти Сесили до того, как будет слишком поздно?