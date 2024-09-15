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Постер сериала Совы охотятся ночью
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Киноафиша Сериалы Совы охотятся ночью

Совы охотятся ночью (2024 - …)

Moonflower Murders 18+
Год выпуска 2024
Страна США
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 60 минут
Телеканал PBS
Продолжительность сериала 6 часов 0 минут

О чем сериал

Сьюзан оставила работу в издательстве и живет на Крите со своим давним бойфрендом Андреасом. Но её идиллия нарушается тенью убийства, совершённого восемь лет назад в британском загородном отеле. Алан Конвей побывал в этом отеле и написал роман, основанный на тех событиях. Сесили Трехерн, молодая женщина, помогающая управлять отелем, прочитала книгу и была уверена, что арестован не тот человек. Теперь она пропала. Сможет ли Сьюзан раскрыть тайну, спрятанную в книге, и найти Сесили до того, как будет слишком поздно?

В ролях
В ролях
Тим МакМаллен
Дэниэл Мейс
Дэниэл Мейс
Марк Гэтисс
Марк Гэтисс
Лесли Мэнвилл
Лесли Мэнвилл
Пиппа Беннетт-Уорнер
Пиппа Беннетт-Уорнер
Конлет Хилл
Конлет Хилл
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Рейтинг сериала

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7.4 IMDb
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Сезоны
Совы охотятся ночью - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2024, 6 эпизодов
 
Отзывы о сериале
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