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Фильмы похожие на «Полярный экспресс»
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Фильмы похожие на «Полярный экспресс»

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UglyDolls. Куклы с характером
UglyDolls. Куклы с характером
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5.0
анимация, комедия
2019, США
Спасти Санту
Спасти Санту
4.0
анимация, комедия, семейный
2013, Великобритания
Лоракс
Лоракс
Смотреть за 1 рубль
7.0
анимация, фэнтези, семейный
2012, США
Хранители снов
Хранители снов
Смотреть за 1 рубль
7.0
семейный, анимация, приключения
2012, США
Принцесса-лебедь: Рождество
Принцесса-лебедь: Рождество
3.0
анимация, семейный, фэнтези
2012, США / Индия
Секретная служба Санта Клауса
Секретная служба Санта Клауса
7.0
анимация
2011, США / Великобритания
Делай ноги 2
Делай ноги 2
7.0
семейный, анимация
2011, Австралия
Ледниковый период: Гигантское Рождество
Ледниковый период: Гигантское Рождество
Смотреть за 1 рубль
6.0
приключения, анимация, комедия
2011, США
Микки: И снова под Рождество
Микки: И снова под Рождество
Смотреть за 1 рубль
6.0
анимация, комедия, семейный
2004, США
Братец медвежонок
Братец медвежонок
Смотреть за 1 рубль
4.0
анимация, семейный, приключения, сказка
2003, США
Винни Пух: Весенние денёчки с малышом Ру
Винни Пух: Весенние денёчки с малышом Ру
Смотреть за 1 рубль
6.0
приключения, анимация, комедия
2003, США
Приключения Тигрули
Приключения Тигрули
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6.0
анимация
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Приближаются зимние праздники, а потому Киноафиша подготовила для детей и их родителей список лучших мультфильмов, похожих на «Полярный экспресс». В канун Рождества и Нового года всем нам хочется впустить в свою жизнь немного волшебства. Сделать это помогут добрые и сказочные анимационные фильмы, которые с ранних лет учат зрителей верить в чудеса и доверять своему сердцу. «Полярный экспресс» – это компьютерный мультик, снятый в 2004 году по известному роману писателя Криса Ван Оллсбурга. Он рассказывает о необычайном путешествии группы детей в гости к доброму волшебнику Санта-Клаусу. Восьмилетний Крис считает себя взрослым и давно не верит, что подарки под елкой ему оставляют не родители. Но приключения в удивительном поезде, направляющемся на Северный полюс, заставляют его по-новому взглянуть на чудеса и проникнуться духом Рождества. Этот опыт помогает ему оставаться ребенком в душе до самой старости. В списке зрители найдут другие мультфильмы, наполненные тем же предпраздничным настроением, что и «Полярный экспресс».

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