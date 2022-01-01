Приближаются зимние праздники, а потому Киноафиша подготовила для детей и их родителей список лучших мультфильмов, похожих на «Полярный экспресс». В канун Рождества и Нового года всем нам хочется впустить в свою жизнь немного волшебства. Сделать это помогут добрые и сказочные анимационные фильмы, которые с ранних лет учат зрителей верить в чудеса и доверять своему сердцу. «Полярный экспресс» – это компьютерный мультик, снятый в 2004 году по известному роману писателя Криса Ван Оллсбурга. Он рассказывает о необычайном путешествии группы детей в гости к доброму волшебнику Санта-Клаусу. Восьмилетний Крис считает себя взрослым и давно не верит, что подарки под елкой ему оставляют не родители. Но приключения в удивительном поезде, направляющемся на Северный полюс, заставляют его по-новому взглянуть на чудеса и проникнуться духом Рождества. Этот опыт помогает ему оставаться ребенком в душе до самой старости. В списке зрители найдут другие мультфильмы, наполненные тем же предпраздничным настроением, что и «Полярный экспресс».