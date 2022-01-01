Мастера Меча Онлайн: Прогрессив – Скерцо глубокой ночи, 2022

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о выходе в прокат О фильме Технологии достигли уровня, при котором возможно полностью блокировать информацию от органов чувств и, перехватив сигналы от мозга к телу, заменить их сигналами, сгенерированными компьютером. Полное Погружение было использовано в индустрии компьютерных игр, поскольку позволила полностью погружать сознание игроков в виртуальный мир. Развернуть Продолжительность 1 час 41 минута Год выпуска 2022 Режиссер Ayako Kawano В ролях Харука Томацу Ёсицугу Мацуока Сиори Идзава Каэдэ Хондо Yūsuke Kobayashi Все актеры и съемочная группа 2 постера

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