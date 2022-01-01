Gekijouban Sword Art Online the Movie: Progressive - Kuraki Yuuyami no Scherzo
Мастера Меча Онлайн: Прогрессив – Скерцо глубокой ночи, 2022
2022 / Япония
Оценить мультфильм можно будет после премьеры
В избранноеУже в избранном
Жанр:
В избранноеУже в избранном
Напомним о выходе в прокат
О фильме
Технологии достигли уровня, при котором возможно полностью блокировать информацию от органов чувств и, перехватив сигналы от мозга к телу, заменить их сигналами, сгенерированными компьютером. Полное Погружение было использовано в индустрии компьютерных игр, поскольку позволила полностью погружать сознание игроков в виртуальный мир.