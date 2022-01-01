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Мастера Меча Онлайн: Прогрессив – Скерцо глубокой ночи Мастера Меча Онлайн: Прогрессив – Скерцо глубокой ночи
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Мастера Меча Онлайн: Прогрессив – Скерцо глубокой ночи, 2022

2022 / Япония
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О фильме
Технологии достигли уровня, при котором возможно полностью блокировать информацию от органов чувств и, перехватив сигналы от мозга к телу, заменить их сигналами, сгенерированными компьютером. Полное Погружение было использовано в индустрии компьютерных игр, поскольку позволила полностью погружать сознание игроков в виртуальный мир.
Продолжительность 1 час 41 минута
Год выпуска 2022
Режиссер
Ayako Kawano
В ролях
Харука Томацу
Ёсицугу Мацуока
Ёсицугу Мацуока
Сиори Идзава
Каэдэ Хондо
Yūsuke Kobayashi
Все актеры и съемочная группа
Постер мультфильма Мастера Меча Онлайн: Прогрессив – Скерцо глубокой ночи 2 постера
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