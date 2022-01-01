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Мастера меча онлайн: Прогрессив. Ария в беззвёздной ночи Мастера меча онлайн: Прогрессив. Ария в беззвёздной ночи
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Gekijôban Sword Art Online Progressive Hoshi naki yoru no Aria

Мастера меча онлайн: Прогрессив. Ария в беззвёздной ночи, 2021

2021 / Япония
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10 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
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О фильме
Асуна Юки была лучшей ученицей, усердно готовилась к вступительным экзаменам в старшую школу, но это было до того, как она одолжила у брата игровую систему виртуальной реальности и оказалась в ловушке Sword Art Online вместе с десятью тысячами других напуганных игроков. Проходит время, и Асуна начинает бояться, что станет с её жизнью за пределами фантастического мира. Какой неудачницей она может оказаться в глазах сверстников и родителей. Не желая ждать в сторонке, пока более опытные игроки пройдут игру, Асуна использует свои способности к обучению, чтобы изучить механику игры и владение мечом. Её быстрота впечатляет Кирито, профессионального геймера, который приглашает Асуну присоединиться к лучшим игрокам на передовой. Готова ли Асуна поменять рейтинг класса на рейтинг игрока и присоединиться к Кирито?
7.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
Продолжительность 1 час 37 минут
Год выпуска 2021
Режиссер
Ayako Kawano
В ролях
Ёсицугу Мацуока
Ёсицугу Мацуока
Харука Томацу
Inori Minase
Hiroaki Hirata
Все актеры и съемочная группа
Постер мультфильма Мастера меча онлайн: Прогрессив. Ария в беззвёздной ночи 5 постеров
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