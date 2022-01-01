Мастера меча онлайн: Прогрессив. Ария в беззвёздной ночи, 2021

Асуна Юки была лучшей ученицей, усердно готовилась к вступительным экзаменам в старшую школу, но это было до того, как она одолжила у брата игровую систему виртуальной реальности и оказалась в ловушке Sword Art Online вместе с десятью тысячами других напуганных игроков. Проходит время, и Асуна начинает бояться, что станет с её жизнью за пределами фантастического мира. Какой неудачницей она может оказаться в глазах сверстников и родителей. Не желая ждать в сторонке, пока более опытные игроки пройдут игру, Асуна использует свои способности к обучению, чтобы изучить механику игры и владение мечом. Её быстрота впечатляет Кирито, профессионального геймера, который приглашает Асуну присоединиться к лучшим игрокам на передовой. Готова ли Асуна поменять рейтинг класса на рейтинг игрока и присоединиться к Кирито?

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