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Gekijouban Psycho-Pass

Психопаспорт, 2015

2015 / Япония
7.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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Причины посмотреть Факты О фильме

События разворачиваются в 2116 году. Власти Японии занимаются поставками автопилотируемых дронов в государства с определенными проблемами. Система Сивилла расходится по всей планете. В рамках эксперимента ее запускают в страну, изнуренную бесконечными вспышками гражданской войны. Благодаря внедрению системы Шамбала, один из прибрежных городов, начинает процветать. Но позже Союз Азиатских стран направляет в Японию тайных сотрудников с миссией совершения теракта. Под подозрением находится конкретный человек, и чтобы расследовать дело и восстановить справедливость, в Шамбалу отправляется офицер Цунэмори.

  • Франшиза «Психопаспорт», по мнению многих критиков, исследует глубокие социальные темы и проблемы психологии современного человека: например, цена жизни без постоянного стресса и боязни преступности.
  • В 2015 году «Психопаспорт» был запрещен в Корейской Народной республике из-за сцен насилия и преступлений против морали, которые могут спровоцировать несовершеннолетних повторять незаконные действия.
  • Реакция Аканэ на жертву, которая представлена системой в качестве преступника, ставит зрителя перед вопросом «нужно ли наказывать человека за желание кого-то обидеть».

Минуло три года с тех пор, как Синъя Когами покинул отдел расследований. Японское Управление общественной безопасности направляет следователя Аканэ Цунэмори в Южно-Восточный Азиатский Союз для расследования дела о притоке эмигрантов в Токио. Заодно она должна лично увидеть, как функционирует новый утопический город, управляемый системой Сивилла. Вдали от своего дома она вновь встречает старого знакомого.

7.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
Продолжительность 1 час 53 минуты
Год выпуска 2015
Премьера онлайн 5 сентября 2016
Премьера в мире 9 января 2015
Возраст 18+
Режиссер
Наоёси Сиотани
В ролях
Кана Ханадзава
Кана Ханадзава
Сакурай Такахиро
Сакурай Такахиро
Хироки Тоути
Унсё Исидзука
Унсё Исидзука
Все актеры и съемочная группа
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Постер мультфильма Психопаспорт 2 постера
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