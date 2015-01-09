Психопаспорт, 2015

События разворачиваются в 2116 году. Власти Японии занимаются поставками автопилотируемых дронов в государства с определенными проблемами. Система Сивилла расходится по всей планете. В рамках эксперимента ее запускают в страну, изнуренную бесконечными вспышками гражданской войны. Благодаря внедрению системы Шамбала, один из прибрежных городов, начинает процветать. Но позже Союз Азиатских стран направляет в Японию тайных сотрудников с миссией совершения теракта. Под подозрением находится конкретный человек, и чтобы расследовать дело и восстановить справедливость, в Шамбалу отправляется офицер Цунэмори.