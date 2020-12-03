Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Храбрый Давид» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер мультфильма Яблочное зернышко
6.8
Яблочное зернышко - Трейлер
Киноафиша Фильмы Яблочное зернышко
6.8

Яблочное зернышко

, 2004
Appurushido / Appleseed
Япония / боевик, анимация, фантастика, аниме / 18+
Трейлеры
Постер мультфильма Яблочное зернышко
6.8
Яблочное зернышко - Трейлер
Яблочное зернышко  Трейлер

О фильме

Дюнан — женщина-ребенок, с малых лет партизанившая на фронтах Третьей мировой, попадает в город-государство Олимп, где должностных лиц зовут — как греческих богов, а во главе всего стоят шесть Куртов Воннегутов, пристегнутых к бесконечно мудрому компьютеру, — тот не может ничего решить без их одобрения, зато имеет право в любой момент перекрыть им кислород.

В ролях

Аи Кобаяси
Deyunan
Дзюрота Косуги
Buriareosu
Юки Мацуока
Hitomi
Мами Кояма
Мами Кояма
Atena
Михо Ямада
Nike
Юдзуру Фудзимото
Uranosu
Такэхито Коясу
Такэхито Коясу
Hadesu
Тосиюки Морикава
Тосиюки Морикава
Yoshitsune
Рюдзи Накаги
Shichiken rô Erekutoryuon
Фумио Мацуока
Shichiken rô Oionosu
Режиссер Синдзи Арамаки
Сценарист Масамунэ Сиро, Haruka Handa, Цутому Камисиро
Композитор Пол Окенфолд, T. Raumschmiere, Рюити Сакамото
Все актеры и съемочная группа

Детали мультфильма

Страна Япония
Продолжительность 1 час 45 минут
Год выпуска 2004
Премьера в мире 15 декабря 1994
Дата выхода
8 августа 1995 Австралия M
19 августа 2005 Великобритания
8 сентября 2005 Германия
15 февраля 2007 Нидерланды
7 октября 2005 Польша
31 августа 2005 Франция
22 ноября 2007 Южная Корея
17 апреля 2004 Япония
MPAA R
Бюджет 100 000 000 JPY
Сборы в мире $1 650 432
Производство Appleseed Film Partners, Digital Frontier, Geneon Entertainment
Другие названия
Appurushîdo, Appleseed, Appleseed - A jövő harcosai, Appleseed - The Beginning - O filme, Appleseed - The Movie, Appleseed the Movie Mechanical Human Ethnic Cleansing War, Appleseed the Movie: The War of the Machine Genocide, Appleseed: The Beginning, Cuộc Chiến Tương Lai, Omenansiemen, Õunaseeme, Semințe de măr, Яблочное зернышко, 蘋果核戰, A jövő harcosai, แอปเปิ้ลซีด เดอะมูวี่ สงครามล้างเผ่าพันธุ์มนุษย์จักรกล

Рейтинг мультфильма

6.8
Оцените 10 голосов
6.9 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие мультфильмы 
Обновлено 3 декабря 2020

Трейлеры мультфильма

Все трейлеры
Яблочное зернышко - Трейлер
Яблочное зернышко Трейлер
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале

Отзывы о мультфильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас мультфильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот мультфильм снова появится в прокате

Фильмы похожие на Яблочное зернышко

Призрак в доспехах 2. Невинность
Призрак в доспехах 2. Невинность анимация, триллер, аниме
2004, Япония
7.0
Проект Альфа
Проект Альфа боевик, приключения, анимация, аниме
2014, Япония / США
6.0
Космический пират Харлок
Космический пират Харлок анимация, приключения, фантастика, аниме
2013, Япония / США / Франция
6.0
Кингсглейв: Последняя фантазия XV
Кингсглейв: Последняя фантазия XV фантастика, фэнтези, приключения, анимация, аниме
2016, Япония
6.0
Добыча охотника
Добыча охотника фантастика, боевик
2009, США
5.0
Агент Вексилл
Агент Вексилл анимация, аниме
2007, Япония
6.0
Ренессанс
Ренессанс драма, триллер, фантастика, анимация, боевик
2006, Франция / Великобритания / Люксембург
6.0
Последняя фантазия 7: Дети пришествия
Последняя фантазия 7: Дети пришествия боевик, анимация, приключения, фантастика, аниме
2005, Япония
7.0
Возвращение в Гайю
Возвращение в Гайю сказка, анимация
2004, Германия / Великобритания / Испания
5.0
Фантастические дни
Фантастические дни боевик, анимация, фантастика
2004, Южная Корея / США
6.0
Последняя фантазия
Последняя фантазия фантастика, приключения, анимация, аниме
2001, США / Япония
6.0
Звездный десант: Вторжение
Звездный десант: Вторжение боевик, анимация, фантастика, аниме
2012, Япония / США
5.0
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
История игрушек 5
История игрушек 5
2026, США, приключения, анимация, комедия, фэнтези, семейный, драма
На деревню дедушке 2
На деревню дедушке 2
2026, Россия, комедия, семейный
Миньоны и Монстры
Миньоны и Монстры
2026, США, приключения, анимация, боевик
Зловещие мертвецы: Пекло
Зловещие мертвецы: Пекло
2026, США, ужасы
Мой дикий друг. Возвращение домой
Мой дикий друг. Возвращение домой
2026, Россия, семейный
Холоп 3
Холоп 3
2026, Россия, комедия, приключения
Её личный ад
Её личный ад
2026, Дания, драма, ужасы, триллер
Закулисье реальности
Закулисье реальности
2026, США, ужасы, фантастика
Обсессия
Обсессия
2025, США, ужасы
Кодекс Данте
Кодекс Данте
2025, Италия, драма
Колючая и ушастый
Колючая и ушастый
2025, Бельгия / Франция / Люксембург, анимация
Опытные хозяйки не знают, как заточить терку, а в моей семье не меняется с 1978 года — даже если шинковать каждый день
Клею лист бумаги к унитазу все лето и радуюсь: гениальный лайфхак, который сильно упрощает уборку в туалете
«Госуслуги» могут заменить мессенджер Макс: портал совсем скоро будет не узнать
По коням — у нас тест! Попробуйте угадать фильмы СССР по лошади в кадре — редкий зритель ответит на 6 из 6
«Ван-Пис» вышел ровно 29 лет назад, но сейчас его зовут «мусором»: фаны уже нашли 3 тайтла на замену
Шибрагиных заменили красоткой из Следкома – НТВ готовит женскую версию «Первого отдела»: «Влюбился с первых кадров»
Считал себя знатоком советских комедий, но открыл этот тест и опозорился: заслужите арбуз, если ответите верно хотя б на 3/5 вопросов
Amazon воскрешает «Робокопа» спустя 39 лет — это 8 серий чистой фантастики в духе «Видоизмененного углерода»
Проверим знание фамилий от А до Я — попробуйте угадать 5 фильмов по актерскому составу (тест)
Прямо как в «Острове проклятых»: 3 запутанных фильма для тех, кто любит, когда финал переворачивает все с ног на голову
Годами «Собачье сердце» понимали неправильно: Бортко опроверг главное заблуждение россиян о фильме
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше