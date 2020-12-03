Дюнан — женщина-ребенок, с малых лет партизанившая на фронтах Третьей мировой, попадает в город-государство Олимп, где должностных лиц зовут — как греческих богов, а во главе всего стоят шесть Куртов Воннегутов, пристегнутых к бесконечно мудрому компьютеру, — тот не может ничего решить без их одобрения, зато имеет право в любой момент перекрыть им кислород.
|8 августа 1995
|Австралия
|M
|19 августа 2005
|Великобритания
|8 сентября 2005
|Германия
|15 февраля 2007
|Нидерланды
|7 октября 2005
|Польша
|31 августа 2005
|Франция
|22 ноября 2007
|Южная Корея
|17 апреля 2004
|Япония