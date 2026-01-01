Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Хитрый койот»
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Расписание сеансов кинотеатра «Победа»
Расписание сеансов кинотеатра «Победа»
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Человек-паук: Новый день
боевик, приключения, фэнтези, фантастика
2026, США
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+7 (4852) 58-06-58
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Одиссея
приключения, фэнтези, боевик
2026, США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 (4852) 58-06-58
Позвонить
Астрал 6: Они уже здесь
ужасы, детектив, триллер
2026, Великобритания
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 (4852) 58-06-58
Позвонить
Хитрый койот
боевик, приключения, анимация
2026, США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 (4852) 58-06-58
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Бегущая
боевик, триллер
2026, США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 (4852) 58-06-58
Позвонить
Охота на императора
исторический
2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 (4852) 58-06-58
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Лунтик. Обратная сторона луны
анимация, детский, семейный
2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 (4852) 58-06-58
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Край чудес
анимация
2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 (4852) 58-06-58
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Мятеж
боевик, триллер, криминал
2026, США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 (4852) 58-06-58
Позвонить
Между нами, девочками
комедия
2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 (4852) 58-06-58
Позвонить
Последний богатырь. Колобок
семейный, фэнтези
2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 (4852) 58-06-58
Позвонить
Мой папа - медведь 2
комедия, семейный
2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 (4852) 58-06-58
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Кинотеатры рядом
1.5
км
Киномакс-Альтаир
Ленинградский проспект, д. 123, ТРК «Альтаир»
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9
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Ярославский Государственный цирк
ул. Свободы, 69
5
9.1
км
Киномакс-Аура
ул. Свободы, 46а, ТРЦ «Аура», 3 этаж
5
9.8
км
Миллениум
Которосльная наб., 53
5
9.8
км
Кинозал Концертно-зрелищного центра "Луч"
Которосльная наб., 53, Ярославль, Ярославская обл.
5
12.2
км
Киноформат
просп. Машиностроителей, 30/18
5
В прокате
Премьеры
Онлайн
Человек-паук: Новый день
Рецензия
Отзывы
2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика
Одиссея
Отзывы
2026, США, приключения, фэнтези, боевик
Астрал 6: Они уже здесь
Отзывы
2026, Великобритания, ужасы, детектив, триллер
Хитрый койот
Отзывы
2026, США, боевик, приключения, анимация
Бегущая
Отзывы
2026, США, боевик, триллер
Охота на императора
Написать отзыв
2026, Россия, исторический
Лунтик. Обратная сторона луны
Отзывы
2026, Россия, анимация, детский, семейный
Край чудес
Отзывы
2026, Россия, анимация
Мятеж
Отзывы
2026, США, боевик, триллер, криминал
Между нами, девочками
Отзывы
2026, Россия, комедия
Последний богатырь. Колобок
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези
Мой папа - медведь 2
Написать отзыв
2026, Россия, комедия, семейный
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