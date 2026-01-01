Кинотеатр предоставляет скидки на посещение мультипликационных и детских фильмов детям до 13-ти лет. Информацию о скидке уточняйте в кассе кинотеатра и по телефону. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.
Пенсионеры, в дневное время, могут посетить кинотеатр со скидкой. Информацию о скидке уточняйте в кассе кинотеатра и по телефону. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.
Скидка для студентов предоставляется лицам, обучающимся на очном отделении и при предъявлении в кассе действующего студенческого билета. Информацию о скидке уточняйте в кассе кинотеатра и по телефону. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.