Русский
Киномакс-Альтаир

Киномакс-Альтаир

Ярославль
Адрес
г. Ярославль, Ленинградский проспект, д. 123, ТРК «Альтаир»
Билеты от 350 ₽
Сеть

Киномакс

О кинотеатре

Кинотеатр “Киномакс-Альтаир” в г. Ярославле расположен в ТРК «Альтаир» по адресу: Ленинградский проспект, д. 123, на 2-м этаже.

“Киномакс-Альтаир” в г. Ярославле – это 6 стильных комфортабельных залов на 1237 мест, оснащенных новейшим кинопроекционным оборудованием и суперсовременной акустической аппаратурой.

 

“Киномакс-Альтаир” в г. Ярославле располагает площадью и техническими возможностями для проведения различных мероприятий: конференций, семинаров, корпоративных мероприятий, закрытых индивидуальных просмотров кинофильмов и тд.

Бар
Расположен в ТЦ
Есть сканнер билетов
Парковка
78 голосов
Билеты от 350 ₽
Кинотеатр оставляет за собой право менять расписание и цены билетов по своему усмотрению
Расписание сеансов в кинотеатре Киномакс-Альтаир
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
Сегодня 1 сеанс
20:50 от 350 ₽ ...
Астрал. Амулет зла
Астрал. Амулет зла
Сегодня 1 сеанс
23:10 от 350 ₽ ...
Горничная
Горничная
Сегодня 1 сеанс
22:00 от 430 ₽ ...
Два, три, призрак, приди!
Два, три, призрак, приди!
Сегодня 1 сеанс
22:30 от 370 ₽ ...
78 голосов
Скидки в кинотеатре
Пенсионные билеты

Для пенсионеров действует скидка на билет 40%. Льготный тип билета «Пенсионный» не действует в первый уикенд проката блокбастеров (с четверга по воскресенье), в залах LUXE, Комфорт, Премьер на формат Atmos, VIP, кресла D-BOX и LOVE-места, Мульт в кино. В залах IMAX скидка действует со второй недели проката. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.

Пенсионерам
Детские билеты

Дети до 3х лет бесплатно (без отдельного места). Скидка для детей до 6 лет включительно - 50% от стоимости билета. Скидка действует в будние и выходные дни на все фильмы после 11:00, кроме фильмов в формате D-BOX, IMAX, в VIP-залах, на LOVE местах. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.

Детям
Скидка на групповые посещения

Групповые скидки действуют на любой фильм (кроме первого уикенда фильмов-блокбастеров) и в любом зале, с понедельника по воскресенье с 11:00, включая зал VIP зал. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.

Коллективные заявки
Фильмы в кинотеатре Киномакс-Альтаир

Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел фантастика, фэнтези, боевик, приключения 2025, США
2D
20:50 от 350 ₽
Астрал. Амулет зла
Астрал. Амулет зла ужасы, триллер 2025, Австралия
2D
23:10 от 350 ₽
Горничная
Горничная триллер 2025, США
2D
22:00 от 430 ₽
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Человек, который смеется
Человек, который смеется
2026, Россия, комедия
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Малыш
Малыш
2026, Россия, военный, драма
Убежище
Убежище
2026, США, боевик, триллер
Два, три, призрак, приди!
Два, три, призрак, приди!
2025, Южная Корея, ужасы, детектив, триллер
Астрал. Амулет зла
Астрал. Амулет зла
2025, Австралия, ужасы, триллер
Цинга
Цинга
2025, Россия, мистика, триллер, драма
Дополнительное время
Дополнительное время
2026, Россия, спорт, приключения, семейный
