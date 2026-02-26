Кинотеатр “Киномакс-Альтаир” в г. Ярославле расположен в ТРК «Альтаир» по адресу: Ленинградский проспект, д. 123, на 2-м этаже.
“Киномакс-Альтаир” в г. Ярославле – это 6 стильных комфортабельных залов на 1237 мест, оснащенных новейшим кинопроекционным оборудованием и суперсовременной акустической аппаратурой.
“Киномакс-Альтаир” в г. Ярославле располагает площадью и техническими возможностями для проведения различных мероприятий: конференций, семинаров, корпоративных мероприятий, закрытых индивидуальных просмотров кинофильмов и тд.
Для пенсионеров действует скидка на билет 40%. Льготный тип билета «Пенсионный» не действует в первый уикенд проката блокбастеров (с четверга по воскресенье), в залах LUXE, Комфорт, Премьер на формат Atmos, VIP, кресла D-BOX и LOVE-места, Мульт в кино. В залах IMAX скидка действует со второй недели проката. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.
Дети до 3х лет бесплатно (без отдельного места). Скидка для детей до 6 лет включительно - 50% от стоимости билета. Скидка действует в будние и выходные дни на все фильмы после 11:00, кроме фильмов в формате D-BOX, IMAX, в VIP-залах, на LOVE местах. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.