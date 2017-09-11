Оповещения от Киноафиши
Новости кинотеатра «Синема Парк Аквамолл»

Фильм «Напарник» покажут в кинотеатрах «СИНЕМА ПАРК» по всей России
Фильм «Напарник» покажут в кинотеатрах «СИНЕМА ПАРК» по всей России 13 сентября, за день до официального старта проката, в кинотеатрах сети «СИНЕМА ПАРК» пройдут показы остросюжетной комедии «Напарник». Для жителей Новосибирска в
11 сентября 2017 18:24
Третий фестиваль французского кино пройдёт кинотеатрах СИНЕМА ПАРК по всей России
Третий фестиваль французского кино пройдёт кинотеатрах СИНЕМА ПАРК по всей России С 4 по 9 апреля в кинотеатрах сети СИНЕМА ПАРК состоится третий фестиваль «Le cinéma français», в формате которого пройдут показы лучших современных фильмов французского
4 апреля 2017 18:16
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Малыш
2026, Россия, военный, драма
Драники
2025, Россия, комедия, семейный
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Человек, который смеется
2026, Россия, комедия
Король и Шут. Навсегда
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Дополнительное время
2026, Россия, спорт, приключения, семейный
Спасти бессмертного
2026, Россия, военный, фантастика, боевик, драма, исторический
Легенды
2026, Франция, боевик, приключения, анимация
Гуантанамера
2025, Россия / Куба, приключения, боевик
Уволить Жору
2026, Россия, комедия, приключения
