Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Наследник» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Ульяновска Кинотеатры Синема Парк Аквамолл Фотографии кинотеатра Синема Парк Аквамолл

Фотографии кинотеатра Синема Парк Аквамолл

Фотографии кинотеатра Синема Парк Аквамолл Вся информация о кинотеатре
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Малыш
Малыш
2026, Россия, военный, драма
Драники
Драники
2025, Россия, комедия, семейный
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Человек, который смеется
Человек, который смеется
2026, Россия, комедия
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Дополнительное время
Дополнительное время
2026, Россия, спорт, приключения, семейный
Спасти бессмертного
Спасти бессмертного
2026, Россия, военный, фантастика, боевик, драма, исторический
Легенды
Легенды
2026, Франция, боевик, приключения, анимация
Гуантанамера
Гуантанамера
2025, Россия / Куба, приключения, боевик
Уволить Жору
Уволить Жору
2026, Россия, комедия, приключения
Этот сериал создателя «Мосгаза» вы могли пропустить: почти никакого «мрачняка» — такую Розанову вы не видели
Похоже на «Игру» Финчера, сериал «Игра в кальмара» и детектив Агаты Кристи: ОККО готовит новый детективный сериал с Кяро
Эти 3 сериала были хороши в 90-е и сейчас смотрятся не хуже: пересматриваю их регулярно и вам советую
Брагин и Шибанов по-голливудски: 4 детективных сериала на замену, успеете глянуть до «Первого отдела 6»
Мартовский тест для выросших на кино СССР: вспомните 5/5 фильмов по коту в кадре
Темнокожая принцесса вместо бегемотихи? Реальная история «Красавицы» мрачнее, чем в кино – Пересильд прочла сценарий и рыдала 2 дня
В реальности Надюха боялась Васю: закадровые страсти «Любови и голубей» поймут только женщины
Пока все смотрели «Невский», этот детектив тихо обогнал его в рейтинге: в нем тоже играет Антон Васильев
Рязанов и Раневская считали эту актрису самой талантливой в СССР: россияне ее прозвали «нудной, скучной и неинтересной»
Драка с дикарями, вырезанное сердце: «Бриллиантовая рука» в версии Зака Снайдера превратилась в супергеройский боевик (фото)
«Да я этого гада голыми руками задушу»: какого советского актера презирали фронтовики, но обожали коммунисты
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше