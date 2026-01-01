Оповещения от Киноафиши
Синема Парк Аквамолл ТРЦ «АкваМолл»

ТРЦ «АкваМолл»

ТРЦ «АкваМолл»
Адрес
г. Ульяновск, Московское ш., д. 108
Показать на карте
Телефон

+7 (8422) 27-44-04

Позвонить
Фотографии ТРЦ «АкваМолл»

ТРЦ «АкваМолл» - это крупный двухуровневый торгово-развлекательный центр в Ульяновске площадью более 90 тысяч квадратных метров, состоящий из множества магазинов одежды и техники, а также развлекательных площадок и современного мультиплекса. ТРЦ «АкваМолл» расположен в центральной части Ульяновска на пересечении улицы Аблукова и Московского шоссе – одной из основных транспортных магистралей города, недалеко от Ульяновского Государственного Университета и ТРЦ «Пушкаревское Кольцо».

На территории торгово-развлекательного центра «АкваМолл» находится множество бутиков одежды, обуви и аксессуаров самых популярных брендов (Zara, New Yorker, Bershka, Pull&Bear, Oysho, Stradivarius, Mango, Benetton, Reserved, Kira Plastinina, Tatuum, Colin's, O'Stin, Incity, Monsoon, Accessorize, Oggi, Пан чемодан, Love Republic, Befree, Ecco, Эконика, Chester, Rieker, Centro, Corso Como, Paolo Conte, Tezenis, Calzedonia, Intimissimi, Oysho, Marc&Andre, Incanto, Atlantic и др.)

К тому же, в торгово-развлекательном центре расположены магазины спортивных товаров и одежды (Adidas, Reebok и др.), магазины мебели и товаров для дома («Тескона» и др.), магазины подарков, популярные магазины детских товаров («Буду мамой» и др.), магазины парфюмерии и косметики («Л'Этуаль», L'occitane, «Ив Роше» и др.), ювелирные салоны («Московский Ювелирный Завод», «Кристалл», «Наше золото», «Линии Любви», «Золотой» и др.), магазины часов и очков, салоны сотовой связи и мобильной техники («Мегафон», «Билайн», «МТС» и др.), ювелирная мастерская, мастерская по ремонту обуви, магазин канцелярских товаров, центр фотоуслуг, книжный магазин, цветочный салон, банкоматы («ВТБ24», «Сбербанк», «Бинбанк» и др.), платёжные терминалы, туристическое агентство, отделение «Бинбанка», аптека, зоомагазин и многое другое.

Кроме того, в ТРЦ «АкваМолл» функционируют шетизальный кинотеатр сети «Синема Парк», продуктовый супермаркет «Ашан», гипермаркеты бытовой техники иэлектроники («Медиа Маркт» и др.), супермаркет товаров для детей «Детский мир», мебельные магазины, супермаркет товаров для спорта и отдыха «Спортмастер» и зона развлечений для детей.

Также в торгово-развлекательном комплексе для гостей находится «Ресторанный дворик», где расположено несколько кафе и ресторанов быстрого питания («Суши Весла», «Бургер Кинг», «Макдоналдс», ресторан «Добрый традиции», гриль-бар Yankee и др.).

Для удобства автовладельцев в торгово-развлекательном центре «АкваМолл» есть автомобильная парковка на 1500 машиномест.

Адрес:
г. Ульяновск, Московское ш., д. 108

Как добраться?
Добраться до ТРЦ «АкваМолл» можно следующим образом:

1. На любом общественном транспорте, идущем по улице Минаева или Московскому шоссе до остановки «АкваМолл»

  • на автобусах № 31, 66, 95
  • на маршрутках № 28, 4, 43, 52, 58, 59, 77, 87, 88, 96
  • на трамваях № 10, 15, 2, 22

Режим работы
Магазины и фудкорт ТРЦ «АкваМолл»: 10.00 – 22.00;
Супермаркет «Ашан»: 08.30 – 22.00;
Кинотеатр «Синема Парк»: 10.00 – 02.00;
Ресторан «Добрый традиции»: вс. – чт.: 10.00 – 00.00, пт. – сб.: 10.00 – 02.00;
Гриль-бар «Yankee»: вс. – чт.: 11.00 – 00.00, пт. – сб.: 11.00 – 02.00.

Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Малыш
Малыш
2026, Россия, военный, драма
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Драники
Драники
2025, Россия, комедия, семейный
Человек, который смеется
Человек, который смеется
2026, Россия, комедия
Дополнительное время
Дополнительное время
2026, Россия, спорт, приключения, семейный
Спасти бессмертного
Спасти бессмертного
2026, Россия, военный, фантастика, боевик, драма, исторический
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Гуантанамера
Гуантанамера
2025, Россия / Куба, приключения, боевик
Легенды
Легенды
2026, Франция, боевик, приключения, анимация
Уволить Жору
Уволить Жору
2026, Россия, комедия, приключения
Астрал. Амулет зла
Астрал. Амулет зла
2025, Австралия, ужасы, триллер
