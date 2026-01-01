ТРЦ «АкваМолл» - это крупный двухуровневый торгово-развлекательный центр в Ульяновске площадью более 90 тысяч квадратных метров, состоящий из множества магазинов одежды и техники, а также развлекательных площадок и современного мультиплекса. ТРЦ «АкваМолл» расположен в центральной части Ульяновска на пересечении улицы Аблукова и Московского шоссе – одной из основных транспортных магистралей города, недалеко от Ульяновского Государственного Университета и ТРЦ «Пушкаревское Кольцо».

На территории торгово-развлекательного центра «АкваМолл» находится множество бутиков одежды, обуви и аксессуаров самых популярных брендов (Zara, New Yorker, Bershka, Pull&Bear, Oysho, Stradivarius, Mango, Benetton, Reserved, Kira Plastinina, Tatuum, Colin's, O'Stin, Incity, Monsoon, Accessorize, Oggi, Пан чемодан, Love Republic, Befree, Ecco, Эконика, Chester, Rieker, Centro, Corso Como, Paolo Conte, Tezenis, Calzedonia, Intimissimi, Oysho, Marc&Andre, Incanto, Atlantic и др.)

К тому же, в торгово-развлекательном центре расположены магазины спортивных товаров и одежды (Adidas, Reebok и др.), магазины мебели и товаров для дома («Тескона» и др.), магазины подарков, популярные магазины детских товаров («Буду мамой» и др.), магазины парфюмерии и косметики («Л'Этуаль», L'occitane, «Ив Роше» и др.), ювелирные салоны («Московский Ювелирный Завод», «Кристалл», «Наше золото», «Линии Любви», «Золотой» и др.), магазины часов и очков, салоны сотовой связи и мобильной техники («Мегафон», «Билайн», «МТС» и др.), ювелирная мастерская, мастерская по ремонту обуви, магазин канцелярских товаров, центр фотоуслуг, книжный магазин, цветочный салон, банкоматы («ВТБ24», «Сбербанк», «Бинбанк» и др.), платёжные терминалы, туристическое агентство, отделение «Бинбанка», аптека, зоомагазин и многое другое.

Кроме того, в ТРЦ «АкваМолл» функционируют шетизальный кинотеатр сети «Синема Парк», продуктовый супермаркет «Ашан», гипермаркеты бытовой техники иэлектроники («Медиа Маркт» и др.), супермаркет товаров для детей «Детский мир», мебельные магазины, супермаркет товаров для спорта и отдыха «Спортмастер» и зона развлечений для детей.

Также в торгово-развлекательном комплексе для гостей находится «Ресторанный дворик», где расположено несколько кафе и ресторанов быстрого питания («Суши Весла», «Бургер Кинг», «Макдоналдс», ресторан «Добрый традиции», гриль-бар Yankee и др.).

Для удобства автовладельцев в торгово-развлекательном центре «АкваМолл» есть автомобильная парковка на 1500 машиномест.

Адрес:

г. Ульяновск, Московское ш., д. 108

Как добраться?

Добраться до ТРЦ «АкваМолл» можно следующим образом:

1. На любом общественном транспорте, идущем по улице Минаева или Московскому шоссе до остановки «АкваМолл»

на автобусах № 31, 66, 95

на маршрутках № 28, 4, 43, 52, 58, 59, 77, 87, 88, 96

на трамваях № 10, 15, 2, 22

Режим работы

Магазины и фудкорт ТРЦ «АкваМолл»: 10.00 – 22.00;

Супермаркет «Ашан»: 08.30 – 22.00;

Кинотеатр «Синема Парк»: 10.00 – 02.00;

Ресторан «Добрый традиции»: вс. – чт.: 10.00 – 00.00, пт. – сб.: 10.00 – 02.00;

Гриль-бар «Yankee»: вс. – чт.: 11.00 – 00.00, пт. – сб.: 11.00 – 02.00.