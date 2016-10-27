Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Ульяновска
Отзывы о кинотеатре Синема Парк Аквамолл
Отзывы о кинотеатре Синема Парк Аквамолл
Отзывы о кинотеатре Синема Парк Аквамолл
Сергей Миронов
27 октября 2016, 20:14
Я, конечно, понимаю, что стулья удобные, но, блин, 15 минут шла реклама с момента начала сеанса, ну и отношеньице к клиентам!
27 октября 2016, 20:14
2
0
Ответить
User
11 июля 2023, 17:29
Оценка
Хороший фильм
11 июля 2023, 17:29
0
0
Ответить
