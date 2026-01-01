Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Новая тёща»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Ульяновск, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Киноафиша Ульяновска
Кинотеатры
Синема Парк Аквамолл
Кинотеатр Синема Парк Аквамолл (Ульяновск) на карте
Кинотеатр Синема Парк Аквамолл (Ульяновск) на карте
Все кинотеатры
Рядом
На карте
Киноклубы
Скидки
Рейтинги
Сети
О кинотеатре
Расписание
Карта
Отзывы
Новости
Фотографии
Торговый центр
Кинотеатр Синема Парк Аквамолл (Ульяновск) на карте
Вся информация о кинотеатре
Все кинотеатры на карте
Кинотеатры рядом
550
метров
Матрица
Московское ш., 91, ТРЦ «Пушкаревское кольцо»
5
2.4
км
Молодежный центр современного искусства
ул. Ленина, 83
5
3.7
км
ДК Строитель
ул. Ефремова, 5
5
4.6
км
Люмьер
ул. Радищева, 148
5
4.8
км
Клуб п. Сельдь
п. Сельдь, ул. Старосельдинская, 62
5
5.3
км
Современник
ул. Луначарского, 2а
5
В прокате
Премьеры
Онлайн
Сказка о царе Салтане
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Аватар: Пламя и пепел
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Малыш
Отзывы
2026, Россия, военный, драма
Драники
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Красавица
Отзывы
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Человек, который смеется
Отзывы
2026, Россия, комедия
Король и Шут. Навсегда
Рецензия
Отзывы
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Дополнительное время
Отзывы
2026, Россия, спорт, приключения, семейный
Спасти бессмертного
Отзывы
2026, Россия, военный, фантастика, боевик, драма, исторический
Легенды
Отзывы
2026, Франция, боевик, приключения, анимация
Гуантанамера
Отзывы
2025, Россия / Куба, приключения, боевик
Уволить Жору
Отзывы
2026, Россия, комедия, приключения
Неожиданный дуэт НТВ: Вера Брагина из «Первого отдела» и Фома из «Невского» сошлись в «Подсудимом» — и тут история про следователя
В сторону «Грозовой перевал»: о токсичных отношениях есть другая лента — Кира Найтли в ней удивительно хороша
Фамилии знакомые, лица новые: при чём тут «Игра престолов» и кто есть кто в «Рыцаре Семи королевств»
Темнокожая принцесса вместо бегемотихи? Реальная история «Красавицы» мрачнее, чем в кино – Пересильд прочла сценарий и рыдала 2 дня
Брагин и Шибанов по-голливудски: 4 детективных сериала на замену, успеете глянуть до «Первого отдела 6»
Драка с дикарями, вырезанное сердце: «Бриллиантовая рука» в версии Зака Снайдера превратилась в супергеройский боевик (фото)
Шибанов из «Первого отдела» + Фома из «Невского» = крутой детектив с оценкой 7.8: включайте, если упустили
Забытый сериал с Безруковым вышел раньше хита Netflix, но потерялся за «Братом 2»: «Мог стать российским “Черным зеркалом”»
Режиссер американского «Винни Пуха» описал советский мульт про мишку 7 словами – Хитрук не поверил ушам
«17 мгновений весны» обожают и сейчас, а вот что значит фамилия Штирлиц – знают не все (на Reddit выяснили)
«Да я этого гада голыми руками задушу»: какого советского актера презирали фронтовики, но обожали коммунисты
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667