Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Новая тёща» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Ульяновска Кинотеатры Синема Парк Аквамолл Кинотеатр Синема Парк Аквамолл (Ульяновск) на карте

Кинотеатр Синема Парк Аквамолл (Ульяновск) на карте

Кинотеатр Синема Парк Аквамолл (Ульяновск) на карте Вся информация о кинотеатре
Все кинотеатры на карте

Кинотеатры рядом

550 метров
Матрица Московское ш., 91, ТРЦ «Пушкаревское кольцо»
5
2.4 км
Молодежный центр современного искусства ул. Ленина, 83
5
3.7 км
ДК Строитель ул. Ефремова, 5
5
4.6 км
Люмьер ул. Радищева, 148
5
4.8 км
Клуб п. Сельдь п. Сельдь, ул. Старосельдинская, 62
5
5.3 км
Современник ул. Луначарского, 2а
5
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Малыш
Малыш
2026, Россия, военный, драма
Драники
Драники
2025, Россия, комедия, семейный
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Человек, который смеется
Человек, который смеется
2026, Россия, комедия
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Дополнительное время
Дополнительное время
2026, Россия, спорт, приключения, семейный
Спасти бессмертного
Спасти бессмертного
2026, Россия, военный, фантастика, боевик, драма, исторический
Легенды
Легенды
2026, Франция, боевик, приключения, анимация
Гуантанамера
Гуантанамера
2025, Россия / Куба, приключения, боевик
Уволить Жору
Уволить Жору
2026, Россия, комедия, приключения
Неожиданный дуэт НТВ: Вера Брагина из «Первого отдела» и Фома из «Невского» сошлись в «Подсудимом» — и тут история про следователя
В сторону «Грозовой перевал»: о токсичных отношениях есть другая лента — Кира Найтли в ней удивительно хороша
Фамилии знакомые, лица новые: при чём тут «Игра престолов» и кто есть кто в «Рыцаре Семи королевств»
Темнокожая принцесса вместо бегемотихи? Реальная история «Красавицы» мрачнее, чем в кино – Пересильд прочла сценарий и рыдала 2 дня
Брагин и Шибанов по-голливудски: 4 детективных сериала на замену, успеете глянуть до «Первого отдела 6»
Драка с дикарями, вырезанное сердце: «Бриллиантовая рука» в версии Зака Снайдера превратилась в супергеройский боевик (фото)
Шибанов из «Первого отдела» + Фома из «Невского» = крутой детектив с оценкой 7.8: включайте, если упустили
Забытый сериал с Безруковым вышел раньше хита Netflix, но потерялся за «Братом 2»: «Мог стать российским “Черным зеркалом”»
Режиссер американского «Винни Пуха» описал советский мульт про мишку 7 словами – Хитрук не поверил ушам
«17 мгновений весны» обожают и сейчас, а вот что значит фамилия Штирлиц – знают не все (на Reddit выяснили)
«Да я этого гада голыми руками задушу»: какого советского актера презирали фронтовики, но обожали коммунисты
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше