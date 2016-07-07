Оповещения от Киноафиши
Русский
Мульти медийное пространство Black room

Мульти медийное пространство Black room

Тверь
Ресепшн Зона диванов и пуфов Кинопоказ Кинозал Визитки с логотипом
Адрес
г. Тверь, пр. Чайковского, 84а
Телефон

(4822) 788-755

О кинотеатре

Мульти медийное пространство "Black room"  в городе Тверь расположен по адресу проспект Чайковского, 84А.

 

Хотите устроить яркую вечеринку или шумный корпоратив с караоке, весёлый День рождения или выпускной с полным отрывом, а может быть зажигательный девичник или романтическое свидание?

В BLACK ROOM есть всё, что нужно для отличного отдыха!

В вашем распоряжении персональные залы, уютные диваны и удобные пуфы, большие экраны, современная аудио- и видеоаппаратура, караоке и беспроводные микрофоны, игровые приставки, благодаря которым вы можете устраивать соревнования или дэнс-батлы всей компанией, а также шлем виртуальной реальности Sony VR и настольные игры.

Всегда только для вас бесплатные чай и кофе. Еду и напитки вы можете приносить с собой или заказывать прямо на месте.

Кино-бар антикинотеатра предлагает своим гостям попробовать разнообразные, напитки, закуски и десерты.  

Бар
Игровая зона
Отзывы о кинотеатре

Маша Новожилова 7 июля 2016, 15:48
Отмечали вчера День рождения в среднем зале в BLACK ROOM.
Ребята,спасибо большое что вы есть!!!Спасибо огромное за подарок!!!)) Очень приятно)) Могу… Читать дальше…
