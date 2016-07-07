Мульти медийное пространство "Black room" в городе Тверь расположен по адресу проспект Чайковского, 84А.

Хотите устроить яркую вечеринку или шумный корпоратив с караоке, весёлый День рождения или выпускной с полным отрывом, а может быть зажигательный девичник или романтическое свидание?

В BLACK ROOM есть всё, что нужно для отличного отдыха!

В вашем распоряжении персональные залы, уютные диваны и удобные пуфы, большие экраны, современная аудио- и видеоаппаратура, караоке и беспроводные микрофоны, игровые приставки, благодаря которым вы можете устраивать соревнования или дэнс-батлы всей компанией, а также шлем виртуальной реальности Sony VR и настольные игры.

Всегда только для вас бесплатные чай и кофе. Еду и напитки вы можете приносить с собой или заказывать прямо на месте.

Кино-бар антикинотеатра предлагает своим гостям попробовать разнообразные, напитки, закуски и десерты.