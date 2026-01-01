Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Очень страшное кино 6»
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Мульти медийное пространство Black room
Расписание сеансов киноклуба «Мульти медийное пространство Black room»
Расписание сеансов киноклуба «Мульти медийное пространство Black room»
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Майкл
биография, драма, музыка, исторический
2026, США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
(4822) 788-755
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Закулисье реальности
ужасы, фантастика
2026, США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
(4822) 788-755
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Грязные деньги
боевик, триллер
2025, Великобритания / США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
(4822) 788-755
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Дьявол носит Prada 2
комедия, драма
2026, США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
(4822) 788-755
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Дени и Мэни в кино!
комедия
2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
(4822) 788-755
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Мандалорец и Грогу
боевик, приключения, фэнтези, фантастика, семейный
2026, США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
(4822) 788-755
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Кощей. Тайна живой воды
анимация
2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
(4822) 788-755
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Не одна дома 3. Выпускной
комедия
2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
(4822) 788-755
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Шевели перьями
приключения, анимация, семейный
2025, Польша
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
(4822) 788-755
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Обсессия
ужасы
2025, США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
(4822) 788-755
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Лео и Тиг. Дорога на Байкал
анимация
2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
(4822) 788-755
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Пропасть
триллер
2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
(4822) 788-755
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Синема Стар Тверь
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В прокате
Премьеры
Онлайн
Майкл
Рецензия
Отзывы
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Закулисье реальности
Отзывы
2026, США, ужасы, фантастика
Грязные деньги
Рецензия
Отзывы
2025, Великобритания / США, боевик, триллер
Дьявол носит Prada 2
Рецензия
Отзывы
2026, США, комедия, драма
Дени и Мэни в кино!
Отзывы
2026, Россия, комедия
Мандалорец и Грогу
Рецензия
Отзывы
2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика, семейный
Кощей. Тайна живой воды
Отзывы
2026, Россия, анимация
Не одна дома 3. Выпускной
Отзывы
2026, Россия, комедия
Шевели перьями
Отзывы
2025, Польша, приключения, анимация, семейный
Обсессия
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы
Лео и Тиг. Дорога на Байкал
Отзывы
2026, Россия, анимация
Пропасть
Отзывы
2026, Россия, триллер
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