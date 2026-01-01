Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Сургута
Кинотеатры
ДК «Невесомость»
Кинотеатр ДК «Невесомость» (Сургут) на карте
Кинотеатр ДК «Невесомость» (Сургут) на карте
О кинотеатре
Расписание
Карта
Кинотеатр ДК «Невесомость» (Сургут) на карте
Вся информация о кинотеатре
Все кинотеатры на карте
Кинотеатры рядом
1
км
Мир
пр. Ленина, 43, ТРЦ «Сити Центр», 3 этаж
5
1.6
км
Вершина
ул. Генерала Иванова, 1, ТРЦ «Вершина», 5 этаж
5
1.8
км
Галактика
ул. З0 лет Победы, 46, ТРЦ «Союз»
5
2.4
км
Галерея кино
Набережный просп., 7
5
2.6
км
Синема Парк Сити Молл
Югорский тракт, 38, ТРЦ «Сургут Сити Молл»
5
2.8
км
Каро 8 Аура
Нефтеюганское шоссе, 1, ТРЦ «Аура»
5
В прокате
Премьеры
Онлайн
Сказка о царе Салтане
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Аватар: Пламя и пепел
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
Отзывы
2025, Кыргызстан / Россия, мелодрама, приключения
Человек, который смеется
Отзывы
2026, Россия, комедия
Король и Шут. Навсегда
Рецензия
Отзывы
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Красавица
Отзывы
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Малыш
Отзывы
2026, Россия, военный, драма
Драники
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Горничная
Рецензия
Отзывы
2025, США, триллер
GOAT: Мечтай по крупному
Рецензия
Отзывы
2026, США, приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт
Гуантанамера
Отзывы
2025, Россия / Куба, приключения, боевик
Астрал. Амулет зла
Отзывы
2025, Австралия, ужасы, триллер
