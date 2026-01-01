Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Сургута
Кинотеатры
ДК «Невесомость»
Расписание сеансов кинотеатра «ДК «Невесомость»»
О кинотеатре
Расписание
Карта
Сказка о царе Салтане
семейный, фэнтези, приключения
2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Аватар: Пламя и пепел
фантастика, фэнтези, боевик, приключения
2025, США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
мелодрама, приключения
2025, Кыргызстан / Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Человек, который смеется
комедия
2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Король и Шут. Навсегда
приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Красавица
драма, военный, приключения, исторический
2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Малыш
военный, драма
2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Драники
комедия, семейный
2025, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Горничная
триллер
2025, США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
GOAT: Мечтай по крупному
приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт
2026, США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Гуантанамера
приключения, боевик
2025, Россия / Куба
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Астрал. Амулет зла
ужасы, триллер
2025, Австралия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Мир
пр. Ленина, 43, ТРЦ «Сити Центр», 3 этаж
Вершина
ул. Генерала Иванова, 1, ТРЦ «Вершина», 5 этаж
Галактика
ул. З0 лет Победы, 46, ТРЦ «Союз»
Галерея кино
Набережный просп., 7
Синема Парк Сити Молл
Югорский тракт, 38, ТРЦ «Сургут Сити Молл»
Каро 8 Аура
Нефтеюганское шоссе, 1, ТРЦ «Аура»
Иностранцы впервые посмотрели советскую «Снежную королеву» и заметили то, о чем жители СССР даже не думали
