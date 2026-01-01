Оповещения от Киноафиши
Кинотеатр Синема Парк Сити Молл (Сургут) на карте Вся информация о кинотеатре
Все кинотеатры на карте

Кинотеатры рядом

1.5 км
Галерея кино Набережный просп., 7
5
1.8 км
Мир пр. Ленина, 43, ТРЦ «Сити Центр», 3 этаж
5
2.6 км
ДК «Невесомость» просп. Мира, 33/1
5
3.5 км
Галактика ул. З0 лет Победы, 46, ТРЦ «Союз»
5
3.6 км
Вершина ул. Генерала Иванова, 1, ТРЦ «Вершина», 5 этаж
5
4.3 км
Каро 8 Аура Нефтеюганское шоссе, 1, ТРЦ «Аура»
5
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
2025, Кыргызстан / Россия, мелодрама, приключения
Человек, который смеется
Человек, который смеется
2026, Россия, комедия
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Малыш
Малыш
2026, Россия, военный, драма
Драники
Драники
2025, Россия, комедия, семейный
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
GOAT: Мечтай по крупному
GOAT: Мечтай по крупному
2026, США, приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт
Гуантанамера
Гуантанамера
2025, Россия / Куба, приключения, боевик
Астрал. Амулет зла
Астрал. Амулет зла
2025, Австралия, ужасы, триллер
