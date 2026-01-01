ТРЦ «Сургут Сити Молл» - один из крупнейших торгово-развлекательных центров в Сургуте площадью более 150 тысяч квадратных метров, включающий в себя торговые зоны, развлекательные площадки и современный мультиплекс. ТРЦ «Сургут Сити Молл» расположен в Центральном районе Сургута в непосредственной близости к центру города, на пересечении двух главных улиц (ул. Энгельса и ул. Дзержинского) и Югорского тракта.

На территории торгового центра «Сургут Сити Молл» находится множество бутиков одежды, обуви и аксессуаров (Mango, Zara, Massimo Dutti, Pull &Bear, Oysho, Bershka, Stradivarius, Zara Home, Reserved, Terranova, H&M, Calvin Klein Jeans, Perfetta, The Windsor Knot, Max Mara, Max&Co, New Yorker, Thomas Munz, Befree, O’Stin, ELC, Respect, Lady Collection, Kira Plastinia, Milavitsa, Clarks и др.) К тому же, в торгово-развлекательном центре расположены магазины спортивных товаров и одежды (adidas, Reebok и др.), магазин товаров для дома («Аскона» и др.), магазины подарков и аксессуаров, популярные магазины детских товаров (Mothercare и др.), магазины парфюмерии и косметики (L'occitane, «Рив Гош» и др.), ювелирные салоны (Swarovski и др.), магазин часов, туристическое агентство, салон оптики «Айкрафт», цветочный магазин, салоны сотовой связи и мобильной техники («Связной», Евросеть», «Мегафон» др.), ювелирная мастерская, мастерская по ремонту обуви и часов, студия загара и красоты, студия маникюра, центр фотоуслуг, ателье, банкоматы («Сургутнефтегазбанк», «Сбербанк», «ВТБ 24» и др.), аптека, авиа- и железнодорожная касса, химчистка и многое другое.

Кроме того, в ТРЦ «Сургут Сити Молл» функционируют современный многозальный кинотеатр «Синема Парк», продовольственный гипермаркет «О`КЕЙ», супермаркеты бытовой техники и электроники, супермаркет спортивной одежды и товаров «Спортмастер», супермаркет товаров для детей «Детский мир», Гипермаркет «ОБИ», каток, лазертаг-арена «Лазерфорс», научный парк «Экспериментикум», парк аттракционов «HAPPYLON», кинопланетариум и «Ручной Zoonapк».

Также в торгово-развлекательном комплексе для гостей находится ресторанный дворик, где расположено несколько кафе и ресторанов («Бургер Кинг», Subway, «KFC» и др.).

Для удобства автовладельцев в торгово-развлекательном центре «Сургут Сити Молл» есть бесплатная автомобильная парковка на 5000 машиномест и автомойка.

Адрес:

г. Сургут, ул. Югорский тракт, д. 38

Как добраться?

Добраться до ТРЦ «Сургут Сити Молл» можно следующим образом:

1. На любом общественном транспорте, идущем до остановок «ТРЦ Сургут Сити Молл», «Сити Молл МФЦ», «Ледовый дворец»

на автобусах № 51, 52

на маршрутном такси № 34

Режим работы

Магазины и фудкорт ТРЦ «Сургут Сити Молл»: 10.00 – 22.00;

Супермаркет «О’КЕЙ»: 09.00 – 23.00;

Гипермаркет «ОБИ»: 07.00 – 22.00;

Кинотеатр «Синема Парк»: будни: 09.30 – 0.00, выходные и праздничные дни: 09.30 – 02.00;

Каток: 10.00 – 22.00;

Лазертаг-арена «Лазерфорс»: 10.00 – 22.00;

Научный парк «Экспериментикум»: 10.00 – 21.00;

Парк аттракционов «HAPPYLON»: пн – пт: 12.00 – 22.00, сб, вс, праздничные дни: 10.00 – 22.00;

Кинопланетариум: 11.00 – 21.00.