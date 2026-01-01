Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Царевна-лягушка 2» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сургута Кинотеатры Синема Парк Сити Молл ТРЦ «Сургут Сити Молл»

ТРЦ «Сургут Сити Молл»

ТРЦ «Сургут Сити Молл»
Адрес
г. Сургут, ул. Югорский тракт, д. 38
Показать на карте
Телефон

+7 (3462) 44-40-38 / администрация

Позвонить

ТРЦ «Сургут Сити Молл» - один из крупнейших торгово-развлекательных центров в Сургуте площадью более 150 тысяч квадратных метров, включающий в себя торговые зоны, развлекательные площадки и современный мультиплекс. ТРЦ «Сургут Сити Молл» расположен в Центральном районе Сургута в непосредственной близости к центру города, на пересечении двух главных улиц (ул. Энгельса и ул. Дзержинского) и Югорского тракта.

На территории торгового центра «Сургут Сити Молл» находится множество бутиков одежды, обуви и аксессуаров (Mango, Zara, Massimo Dutti, Pull &Bear, Oysho, Bershka, Stradivarius, Zara Home, Reserved, Terranova, H&M, Calvin Klein Jeans, Perfetta, The Windsor Knot, Max Mara, Max&Co, New Yorker, Thomas Munz, Befree, O’Stin, ELC, Respect, Lady Collection, Kira Plastinia, Milavitsa, Clarks и др.) К тому же, в торгово-развлекательном центре расположены магазины спортивных товаров и одежды (adidas, Reebok и др.), магазин товаров для дома («Аскона» и др.), магазины подарков и аксессуаров, популярные магазины детских товаров (Mothercare и др.), магазины парфюмерии и косметики (L'occitane, «Рив Гош» и др.), ювелирные салоны (Swarovski и др.), магазин часов, туристическое агентство, салон оптики «Айкрафт», цветочный магазин, салоны сотовой связи и мобильной техники («Связной», Евросеть», «Мегафон» др.), ювелирная мастерская, мастерская по ремонту обуви и часов, студия загара и красоты, студия маникюра, центр фотоуслуг, ателье, банкоматы («Сургутнефтегазбанк», «Сбербанк», «ВТБ 24» и др.), аптека, авиа- и железнодорожная касса, химчистка и многое другое.

Кроме того, в ТРЦ «Сургут Сити Молл» функционируют современный многозальный кинотеатр «Синема Парк», продовольственный гипермаркет «О`КЕЙ», супермаркеты бытовой техники и электроники, супермаркет спортивной одежды и товаров «Спортмастер», супермаркет товаров для детей «Детский мир», Гипермаркет «ОБИ», каток, лазертаг-арена «Лазерфорс», научный парк «Экспериментикум», парк аттракционов «HAPPYLON», кинопланетариум и «Ручной Zoonapк».

Также в торгово-развлекательном комплексе для гостей находится ресторанный дворик, где расположено несколько кафе и ресторанов («Бургер Кинг», Subway, «KFC» и др.).

Для удобства автовладельцев в торгово-развлекательном центре «Сургут Сити Молл» есть бесплатная автомобильная парковка на 5000 машиномест и автомойка.

Адрес:
г. Сургут, ул. Югорский тракт, д. 38

Как добраться?
Добраться до ТРЦ «Сургут Сити Молл» можно следующим образом:

1. На любом общественном транспорте, идущем до остановок «ТРЦ Сургут Сити Молл», «Сити Молл МФЦ», «Ледовый дворец»

  • на автобусах № 51, 52
  • на маршрутном такси № 34

Режим работы
Магазины и фудкорт ТРЦ «Сургут Сити Молл»: 10.00 – 22.00;
Супермаркет «О’КЕЙ»: 09.00 – 23.00;
Гипермаркет «ОБИ»: 07.00 – 22.00;
Кинотеатр «Синема Парк»: будни: 09.30 – 0.00, выходные и праздничные дни: 09.30 – 02.00;
Каток: 10.00 – 22.00;
Лазертаг-арена «Лазерфорс»: 10.00 – 22.00;
Научный парк «Экспериментикум»: 10.00 – 21.00;
Парк аттракционов «HAPPYLON»: пн – пт: 12.00 – 22.00, сб, вс, праздничные дни: 10.00 – 22.00;
Кинопланетариум: 11.00 – 21.00.

Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
2025, Кыргызстан / Россия, мелодрама, приключения
Человек, который смеется
Человек, который смеется
2026, Россия, комедия
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Малыш
Малыш
2026, Россия, военный, драма
Драники
Драники
2025, Россия, комедия, семейный
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
GOAT: Мечтай по крупному
GOAT: Мечтай по крупному
2026, США, приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт
Гуантанамера
Гуантанамера
2025, Россия / Куба, приключения, боевик
Астрал. Амулет зла
Астрал. Амулет зла
2025, Австралия, ужасы, триллер
Шеф в «Бриллиантовой руке» — на самом деле агент КГБ? Эта теория переворачивает весь смысл комедии
Нужен «уродливо горячий» мистер Рочестер: в Сети выбирают актера для новой «Джейн Эйр» — и уже есть два кандидата
Реальная причина, по которой «Москва слезам не верит» получила премию «Оскар»: Меньшов разгадал секрет успеха в Голливуде
Наполовину «Интерстеллар», наполовину детектив: недооцененный Sci-Fi из СССР в 2026 году помнят разве что пенсионеры
Ремейк «17 мгновений весны» разозлил фанатов Тихонова — и не только их: для тех, кто ждал новый сериал, есть плохие новости
От «Покровских ворот» в детстве клонило в сон, но включил их 20 лет спустя и нашел 4 гениальных шутки «не для всех»
Жизнь после Штирлица есть: вот 5 современных сериалов о Великой Отечественной — все с рейтингом выше 7.8
Комедия ТНТ с оценкой 4.2 стала лидером онлайн-проката, но зрители плюются и кидаются тапками
Иностранцы впервые посмотрели советскую «Снежную королеву» и заметили то, о чем жители СССР даже не думали
Всеми забытый хоррор из СССР ошарашил меня сильнее «Вия» – советские критики его разгромили: «Хваленому Голливуду ой как далеко»
Первый фильм в истории России, собравший $1 000 000 – зрители в кино шли толпами, критики вопили: «Поглубже закопать!»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше