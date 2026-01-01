Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Крик 7»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Симферополь, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Киноафиша Симферополя
Кинотеатры
Спартак
Кинотеатр Спартак (Симферополь) на карте
Кинотеатр Спартак (Симферополь) на карте
Все кинотеатры
Рядом
На карте
Скидки
Рейтинги
О кинотеатре
Расписание
Карта
Отзывы
Кинотеатр Спартак (Симферополь) на карте
Вся информация о кинотеатре
Все кинотеатры на карте
Кинотеатры рядом
100
метров
им. Шевченко
ул. Горького, 5
5
250
метров
Кино Берг
просп. Кирова, 36
5
1.5
км
ЦЕНТРУМ
ул. Севастопольская, д. 62, ТРК «Центрум», 4-й этаж
5
2.7
км
Мультиплекс
Евпаторийское шоссе, 8, ТРЦ «Меганом»
5
4.1
км
Мир кино
ул. Киевская, 189, ТРЦ «Южная галерея»
5
4.3
км
Kino Box
ул. Механизаторов, 51, ТРЦ FM
5
В прокате
Премьеры
Онлайн
Аватар: Пламя и пепел
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Человек, который смеется
Отзывы
2026, Россия, комедия
Король и Шут. Навсегда
Рецензия
Отзывы
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Красавица
Отзывы
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Драники
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Stray Kids: The dominATE Experience
Отзывы
2026, Южная Корея / США, документальный, музыка
GOAT: Мечтай по крупному
Рецензия
Отзывы
2026, США, приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт
Уволить Жору
Отзывы
2026, Россия, комедия, приключения
Гуантанамера
Отзывы
2025, Россия / Куба, приключения, боевик
Грозовой перевал
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, мелодрама
Кто-то должен умереть
Отзывы
2025, Россия, триллер
Об этих 4 свежих триллерах почти не говорили, а они на вершине топов с рейтингом не ниже 7,4— смотрят все
В сумме — 312 млн просмотров: 3 самых весенних серии «Маши и Медведя», после просмотра которых зима заканчивается
Махмуд не только на экране, но и в жизни: как сложилась судьба звезды сериала «Султан моего сердца»
Первый фильм в истории России, собравший $1 000 000 – зрители в кино шли толпами, критики вопили: «Поглубже закопать!»
Про «Первый отдел» кричат из каждого утюга: но ИИ пошел дальше – превратил Брагина в героя аниме (посмотрели бы такое?)
Весенние «Елки» с Куценко, Серебряковым и Ералашем из «Слова пацана»: в марте выйдет много фильмов, но «Тюльпаны» — особенные
Вижу в титрах — выключаю: зрители НТВ уже не скрывают раздражения — отказываются смотреть сериалы с этим актером
От создателей «Первого отдела»: НТВ готовит сразу 2 ответа «Ландышам»
«Первому отделу» до него – как до Луны: только один российский детектив за 5 лет смог переплюнуть «Невского»
Эту фразу из «Бриллиантовой руки» слышали многие, но на вопрос о ней ответят не все: проверьте и вы себя (тест)
Прощайтесь с Брагиным и Шибановым: на НТВ официально объявили, чем заменят «Первый отдел 5»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667