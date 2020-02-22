Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Новая тёща» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Симферополя Кинотеатры Спартак Отзывы о кинотеатре Спартак

Отзывы о кинотеатре Спартак

Отзывы о кинотеатре Спартак Вся информация о кинотеатре
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
mellomel 22 февраля 2020, 15:05
Добрый день, будет ли в прокате фильм " Опасная роль Джин Сиберг" и "Западня для дьявола"?
22 февраля 2020, 15:05 Ответить
Алена Белая 29 сентября 2021, 23:20
Оценка
САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ И ИДЕАЛЬНОЕ МЕСТО ГДЕ МОЖНО ПОСМОТРЕТЬ НА РЫБОК ВОЗЛЕ КАСС,ПОКА ТВОЯ ПОЛОВИНКА ВЫБИРАЕТ ФИЛЬМ
29 сентября 2021, 23:20 Ответить
Алена Белая 29 сентября 2021, 23:21
Оценка
И ОБИДНО ТО ЧТО НЕТ ФИЛМОВ В 3D(((((((((
29 сентября 2021, 23:21 Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Мультиплекс 15 комментариев
Кино Берг 18 комментариев
Мир кино 3 комментария
Люмен 1 комментарий
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Человек, который смеется
Человек, который смеется
2026, Россия, комедия
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Драники
Драники
2025, Россия, комедия, семейный
Stray Kids: The dominATE Experience
Stray Kids: The dominATE Experience
2026, Южная Корея / США, документальный, музыка
GOAT: Мечтай по крупному
GOAT: Мечтай по крупному
2026, США, приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт
Уволить Жору
Уволить Жору
2026, Россия, комедия, приключения
Гуантанамера
Гуантанамера
2025, Россия / Куба, приключения, боевик
Грозовой перевал
Грозовой перевал
2025, США, драма, мелодрама
Кто-то должен умереть
Кто-то должен умереть
2025, Россия, триллер
Об этих 4 свежих триллерах почти не говорили, а они на вершине топов с рейтингом не ниже 7,4— смотрят все
Махмуд не только на экране, но и в жизни: как сложилась судьба звезды сериала «Султан моего сердца»
Смотрю советские комедии каждый год, но не набрала в тесте и 3/6: угадайте хиты по первому кадру без всяких героев
Прощайтесь с Брагиным и Шибановым: на НТВ официально объявили, чем заменят «Первый отдел 5»
Под 1 000 000 просмотров за пару часов: мультяшной Маше наконец стукнуло 18 – косынка все та же, в остальном не узнать (фото)
«Первому отделу» до него – как до Луны: только один российский детектив за 5 лет смог переплюнуть «Невского»
Про «Первый отдел» кричат из каждого утюга: но ИИ пошел дальше – превратил Брагина в героя аниме (посмотрели бы такое?)
«Это ошибка»: горькую правду о «Служебном романе» Эльдар Рязанов осознал лишь незадолго до смерти
Весенние «Елки» с Куценко, Серебряковым и Ералашем из «Слова пацана»: в марте выйдет много фильмов, но «Тюльпаны» — особенные
От сумы, да от Фомы: сценарист «Невского» сделал еще 2 крутых детектива с Паламарчуком – №1 о КГБ (и с Брагиным-злодеем!)
Эту фразу из «Бриллиантовой руки» слышали многие, но на вопрос о ней ответят не все: проверьте и вы себя (тест)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше