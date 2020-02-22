Оповещения от Киноафиши
Спартак
Отзывы о кинотеатре Спартак
Отзывы о кинотеатре Спартак
mellomel
22 февраля 2020, 15:05
Добрый день, будет ли в прокате фильм " Опасная роль Джин Сиберг" и "Западня для дьявола"?
22 февраля 2020, 15:05
0
0
Ответить
Алена Белая
29 сентября 2021, 23:20
Оценка
САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ И ИДЕАЛЬНОЕ МЕСТО ГДЕ МОЖНО ПОСМОТРЕТЬ НА РЫБОК ВОЗЛЕ КАСС,ПОКА ТВОЯ ПОЛОВИНКА ВЫБИРАЕТ ФИЛЬМ
29 сентября 2021, 23:20
2
0
Ответить
Алена Белая
29 сентября 2021, 23:21
Оценка
И ОБИДНО ТО ЧТО НЕТ ФИЛМОВ В 3D(((((((((
29 сентября 2021, 23:21
1
0
Ответить
В прокате
Премьеры
Онлайн
Аватар: Пламя и пепел
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Человек, который смеется
Отзывы
2026, Россия, комедия
Король и Шут. Навсегда
Рецензия
Отзывы
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Красавица
Отзывы
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Драники
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Stray Kids: The dominATE Experience
Отзывы
2026, Южная Корея / США, документальный, музыка
GOAT: Мечтай по крупному
Рецензия
Отзывы
2026, США, приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт
Уволить Жору
Отзывы
2026, Россия, комедия, приключения
Гуантанамера
Отзывы
2025, Россия / Куба, приключения, боевик
Грозовой перевал
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, мелодрама
Кто-то должен умереть
Отзывы
2025, Россия, триллер
Авторизация по e-mail