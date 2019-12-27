Оповещения от Киноафиши
Кино Берг

Кино Берг

Симферополь
Адрес
г. Симферополь, просп. Кирова, 36
Телефон

+7 978 918-53-53

Расписание
О кинотеатре

Кинотеатр «КиноБерг», расположенный в центре Симферополя — это уникальное место, которое пользуется заслуженной любовью зрителей. Кинотеатр оснащен самым современным и качественным оборудованием, предназначенным для лучших кинозалов.

Новейшие технологии и преимущества кинотеатра:

  • Современные цифровые кинопоказы осуществляются при помощи DLP-кинопроекторов Barco Alchemy с характеристиками, опережающими потребности сегодняшнего дня.
  • Яркая пассивная 3D система с автоматической сменой форматов 2D — 3D для современных цифровых проекторов в комплекте с суперлегкими очками для просмотра 3D-фильмов, позволяют насладиться кино в превосходном качестве;
  • Серебряные экраны от лидирующего мирового производителя. Удобное местоположение в самом сердце города.

Наш кинотеатр — это масса возможностей провести время в свое удовольствие!

Бар
7 голосов
Расписание
Расписание сеансов в кинотеатре Кино Берг
GOAT: Мечтай по крупному
GOAT: Мечтай по крупному
Сегодня 3 сеанса
12:00 13:50 18:10 ...
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
Сегодня 1 сеанс
19:30 ...
Властелин Колец: Возвращение Короля
Властелин Колец: Возвращение Короля
Сегодня 1 сеанс
18:30 ...
Грозовой перевал
Грозовой перевал
Сегодня 2 сеанса
15:40 20:10 ...
Отзывы о кинотеатре

Александра Асадулина 27 декабря 2019, 18:07
18:02
Сегодня были на сеансе в 15.40,Иван -царевич и серый волк 4.В начале мультфильма началась пожарная тревога ,все быстро вышли ,потом сказали… Читать дальше…
Киноафиша.инфо 10 февраля 2018, 12:19
Добрый день! К сожалению, такие правила действуют уже давно и во всех кинотеатрах. По поводу продажи билетов онлайн: надеемся, в скором времени она будет доступна!
7 голосов
В Крыму пройдет I Крымский открытый фестиваль документального кино «КрымДок»
В Крыму пройдет I Крымский открытый фестиваль документального кино «КрымДок» С 14 по 17 мая в Крыму пройдет I Крымский открытый фестиваль документального кино «КрымДок». Фестиваль организует Государственное бюджетное учреждение Республики Крым «Крымский
24 апреля 2018 23:18
Фильмы в кинотеатре Кино Берг

GOAT: Мечтай по крупному
GOAT: Мечтай по крупному приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт 2026, США
2D
12:00 13:50 18:10
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел фантастика, фэнтези, боевик, приключения 2025, США
2D
19:30
Властелин Колец: Возвращение Короля
Властелин Колец: Возвращение Короля фэнтези 2003, США / Новая Зеландия / Германия
2D
18:30
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Человек, который смеется
Человек, который смеется
2026, Россия, комедия
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Драники
Драники
2025, Россия, комедия, семейный
Stray Kids: The dominATE Experience
Stray Kids: The dominATE Experience
2026, Южная Корея / США, документальный, музыка
GOAT: Мечтай по крупному
GOAT: Мечтай по крупному
2026, США, приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт
Уволить Жору
Уволить Жору
2026, Россия, комедия, приключения
Гуантанамера
Гуантанамера
2025, Россия / Куба, приключения, боевик
Грозовой перевал
Грозовой перевал
2025, США, драма, мелодрама
Кто-то должен умереть
Кто-то должен умереть
2025, Россия, триллер
