Кинотеатр «КиноБерг», расположенный в центре Симферополя — это уникальное место, которое пользуется заслуженной любовью зрителей. Кинотеатр оснащен самым современным и качественным оборудованием, предназначенным для лучших кинозалов.
Новейшие технологии и преимущества кинотеатра:
- Современные цифровые кинопоказы осуществляются при помощи DLP-кинопроекторов Barco Alchemy с характеристиками, опережающими потребности сегодняшнего дня.
- Яркая пассивная 3D система с автоматической сменой форматов 2D — 3D для современных цифровых проекторов в комплекте с суперлегкими очками для просмотра 3D-фильмов, позволяют насладиться кино в превосходном качестве;
- Серебряные экраны от лидирующего мирового производителя. Удобное местоположение в самом сердце города.
Наш кинотеатр — это масса возможностей провести время в свое удовольствие!
