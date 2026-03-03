Оповещения от Киноафиши
Кинотеатры
ЦЕНТРУМ
Кинотеатры
ЦЕНТРУМ
ЦЕНТРУМ
Симферополь
О кинотеатре
Расписание
Карта
Адрес
г. Симферополь, ул. Севастопольская, д. 62, ТРК «Центрум», 4-й этаж
Билеты от 400 ₽
мало голосов
4
голоса
Билеты от 400 ₽
Кинотеатр оставляет за собой право менять расписание и цены билетов по своему усмотрению
Расписание сеансов
в кинотеатре ЦЕНТРУМ
Астрал. Амулет зла
Сегодня 1 сеанс
21:35
от 500 ₽
...
Гуантанамера
Сегодня 1 сеанс
22:40
от 500 ₽
...
Два, три, призрак, приди!
Сегодня 1 сеанс
20:00
от 500 ₽
...
Король и Шут. Навсегда
Сегодня 2 сеанса
16:40
от 400 ₽
21:15
от 500 ₽
...
Сегодня
от 400 ₽
Завтра
от 300 ₽
Фильмы в кинотеатре ЦЕНТРУМ
Сегодня
3
Завтра
4
Астрал. Амулет зла
ужасы, триллер
2025, Австралия
2D
21:35
от 500 ₽
Гуантанамера
приключения, боевик
2025, Россия / Куба
2D
22:40
от 500 ₽
Два, три, призрак, приди!
ужасы, детектив, триллер
2025, Южная Корея
2D
20:00
от 500 ₽
