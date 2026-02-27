Оповещения от Киноафиши
Расписание сеансов кинотеатра «Спартак»

Расписание сеансов кинотеатра «Спартак»

GOAT: Мечтай по крупному
GOAT: Мечтай по крупному приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт 2026, США
3D
12:00 от 400 ₽ 15:30 от 400 ₽
Грозовой перевал
Грозовой перевал драма, мелодрама 2025, США
2D
18:45 от 450 ₽
Драники
Драники комедия, семейный 2025, Россия
2D
14:15 от 400 ₽
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка 2026, Россия
2D
19:10 от 450 ₽
Красавица
Красавица драма, военный, приключения, исторический 2026, Россия
2D
13:40 от 400 ₽
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане семейный, фэнтези, приключения 2026, Россия
2D
12:25 от 400 ₽ 15:40 от 400 ₽
Убежище
Убежище боевик, триллер 2026, США
2D
21:00 от 450 ₽
Уволить Жору
Уволить Жору комедия, приключения 2026, Россия
2D
17:10 от 400 ₽
Человек, который смеется
Человек, который смеется комедия 2026, Россия
2D
17:30 от 400 ₽ 21:10 от 450 ₽
Об этих интерьерах мечтала половина СССР: вспомните 5 фильмов по спальням и гостиным (тест для внимательных)
