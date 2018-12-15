Кинотеатр «Мультиплекс» относится к цифровым мультиплексам нового поколения. Находится в развлекательной зоне ТРЦ «MEGANOM».

Этот 5-зальный мультиплекс оснащен передовыми системами воспроизведения звука и кинопроекторами Barco, позволяющими демонстрировать фильмы с высоким качеством картинки и звучания по технологии 2D и 3D. Каждый кинозал соответствует международным стандартам: стильный дизайн, широкие междурядья, эргономичные кресла SpaceLiner, система климат-контроля. Общая вместимость — 577 зрителей.

В кинотеатре «Меганом» в Симферополе предусмотрено всё для отличного отдыха посетителей: наилучший репертуар кинофильмов, фестивали, детские праздники, кинобар, гостеприимное кафе, боулинг-клуб «Adrenalin» на 10 дорожек, парк развлечений «ИгроБум».