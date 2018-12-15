Оповещения от Киноафиши
Мультиплекс

Мультиплекс

Симферополь
Адрес
г. Симферополь, Евпаторийское шоссе, 8, ТРЦ «Меганом»
Телефон

+7 (3652) 668-300 / касса

+7 (3652)668-301

Билеты от 300 ₽
ТРК
Расположен в ТРЦ «Меганом»

О кинотеатре

Кинотеатр «Мультиплекс» относится к цифровым мультиплексам нового поколения. Находится в развлекательной зоне ТРЦ «MEGANOM».
Этот 5-зальный мультиплекс оснащен передовыми системами воспроизведения звука и кинопроекторами Barco, позволяющими демонстрировать фильмы с высоким качеством картинки и звучания по технологии 2D и 3D. Каждый кинозал соответствует международным стандартам: стильный дизайн, широкие междурядья, эргономичные кресла SpaceLiner, система климат-контроля. Общая вместимость — 577 зрителей.

В кинотеатре «Меганом» в Симферополе предусмотрено всё для отличного отдыха посетителей: наилучший репертуар кинофильмов, фестивали, детские праздники, кинобар, гостеприимное кафе, боулинг-клуб «Adrenalin» на 10 дорожек, парк развлечений «ИгроБум».

Бар
Расположен в ТЦ
Кафе
Игровая зона
VIP
Диваны
Парковка
8.2 Оцените
19 голосов
Билеты от 300 ₽
Кинотеатр оставляет за собой право менять расписание и цены билетов по своему усмотрению
Расписание сеансов в кинотеатре Мультиплекс
GOAT: Мечтай по крупному
GOAT: Мечтай по крупному
Сегодня 2 сеанса
14:05 от 400 ₽ 16:05 от 400 ₽ ...
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
Сегодня 1 сеанс
18:10 от 450 ₽ ...
Грозовой перевал
Грозовой перевал
Сегодня 1 сеанс
19:20 от 450 ₽ ...
Гуантанамера
Гуантанамера
Сегодня 2 сеанса
14:15 от 800 ₽ 22:45 от 450 ₽ ...
Полное расписание и билеты

Отзывы о кинотеатре

Никита Журавский 15 декабря 2018, 13:00
Он-лайн бронирование не работает!!!! 21 век!!!! Проснитесь!!!!!
Вячеслав Клим 11 декабря 2016, 10:50
Заказать билеты по телефону не реально,постоянно занято.
Написать отзыв
19 голосов
Фильмы в кинотеатре Мультиплекс

Сегодня 27
Формат сеанса
Группировать сеансы
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
GOAT: Мечтай по крупному
GOAT: Мечтай по крупному приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт 2026, США
2D
14:05 от 400 ₽ 16:05 от 400 ₽
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел фантастика, фэнтези, боевик, приключения 2025, США
2D
18:10 от 450 ₽
Грозовой перевал
Грозовой перевал драма, мелодрама 2025, США
2D
19:20 от 450 ₽
Полное расписание и билеты
