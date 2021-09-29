Кинотеатр «Спартак» находится в центре Симферополя на пешеходной зоне улицы Пушкина. Работает с 1954 года. После капитальной реконструкции в 2006 году приобрел современный вид.

Сегодня в кинотеатре функционирует три цифровых зала: «Капитолий» на 133 места, «Форум» на 42 места и камерный VIP-зал на 40 мест. Каждый кинозал имеет свой оригинальный интерьер. Кресла эргономичные с подставками для поп-корна, последний ряд — Love-seat для влюбленных.

Кинотеатр «Спартак» в Симферополе — это первая в Крыму киноплощадка, использующая цифровое оборудование BARCO X-Pand, звучание Dolby Digital. Репертуар разнообразный — мировые премьеры, арт-хаусное кино, фильмы на языке оригинала, документальные ленты, балеты, оперы, спектакли.

В «Спартаке» имеется отличный кино-бар, караоке-клуб «Кураж», зона отдыха.

На сайте Киноафиша можно купить билеты в кинотеатр «Спартак» онлайн. Способы online оплаты билетов — различные. Бронируйте билеты в кино на любой сеанс, не выходя из дома.