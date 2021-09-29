Оповещения от Киноафиши
Спартак

Спартак

Симферополь
Адрес
г. Симферополь, ул. Пушкина, 9
Телефон

+7 (978) 009-22-99 / бронирование

+7(3652) 530-122 / бронирование

Билеты от 400 ₽
О кинотеатре

Кинотеатр «Спартак» находится в центре Симферополя на пешеходной зоне улицы Пушкина. Работает с 1954 года. После капитальной реконструкции в 2006 году приобрел современный вид.

Сегодня в кинотеатре функционирует три цифровых зала: «Капитолий» на 133 места, «Форум» на 42 места и камерный VIP-зал на 40 мест. Каждый кинозал имеет свой оригинальный интерьер. Кресла эргономичные с подставками для поп-корна, последний ряд — Love-seat для влюбленных.
Кинотеатр «Спартак» в Симферополе — это первая в Крыму киноплощадка, использующая  цифровое оборудование BARCO X-Pand, звучание Dolby Digital. Репертуар разнообразный — мировые премьеры, арт-хаусное кино, фильмы на языке оригинала, документальные ленты, балеты, оперы, спектакли.
В «Спартаке» имеется отличный кино-бар, караоке-клуб «Кураж», зона отдыха.

На сайте Киноафиша можно купить билеты в кинотеатр «Спартак» онлайн. Способы online оплаты билетов — различные. Бронируйте билеты в кино на любой сеанс, не выходя из дома.

Расписание сеансов в кинотеатре Спартак
GOAT: Мечтай по крупному
GOAT: Мечтай по крупному
Сегодня 2 сеанса
12:00 от 400 ₽ 15:30 от 400 ₽ ...
Грозовой перевал
Грозовой перевал
Сегодня 1 сеанс
18:45 от 450 ₽ ...
Драники
Драники
Сегодня 1 сеанс
14:15 от 400 ₽ ...
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда
Сегодня 1 сеанс
19:10 от 450 ₽ ...
Отзывы о кинотеатре

Алена Белая 29 сентября 2021, 23:20
САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ И ИДЕАЛЬНОЕ МЕСТО ГДЕ МОЖНО ПОСМОТРЕТЬ НА РЫБОК ВОЗЛЕ КАСС,ПОКА ТВОЯ ПОЛОВИНКА ВЫБИРАЕТ ФИЛЬМ
Алена Белая 29 сентября 2021, 23:21
И ОБИДНО ТО ЧТО НЕТ ФИЛМОВ В 3D(((((((((
Фильмы в кинотеатре Спартак

GOAT: Мечтай по крупному
GOAT: Мечтай по крупному приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт 2026, США
3D
12:00 от 400 ₽ 15:30 от 400 ₽
Грозовой перевал
Грозовой перевал драма, мелодрама 2025, США
2D
18:45 от 450 ₽
Драники
Драники комедия, семейный 2025, Россия
2D
14:15 от 400 ₽
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Человек, который смеется
Человек, который смеется
2026, Россия, комедия
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Драники
Драники
2025, Россия, комедия, семейный
Stray Kids: The dominATE Experience
Stray Kids: The dominATE Experience
2026, Южная Корея / США, документальный, музыка
GOAT: Мечтай по крупному
GOAT: Мечтай по крупному
2026, США, приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт
Уволить Жору
Уволить Жору
2026, Россия, комедия, приключения
Гуантанамера
Гуантанамера
2025, Россия / Куба, приключения, боевик
Грозовой перевал
Грозовой перевал
2025, США, драма, мелодрама
Кто-то должен умереть
Кто-то должен умереть
2025, Россия, триллер
