Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Царевна-лягушка 2»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Симферополь, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Архив подборок
Киноафиша Симферополя
Подборки фильмов в прокате
Подборки фильмов в прокате
Собрали топ самых ожидаемых фильмов этого февраля
11 фильмов
Ужасы перед сном
4 фильма
Кино с Оскаром
1 фильм
Российское кино
18 фильмов
Остросюжетное кино!
15 фильмов
Самые ожидаемые фильмы
24 фильма
Порадуй ребенка: лучшие фильмы для детей
8 фильмов
Фильмы для романтического свидания!
6 фильмов
Псс.. Хочешь немного посмеяться? Самые смешные фильмы в прокате
13 фильмов
Напугай меня! Лучшие фильмы ужасов в прокате
10 фильмов
Основано на реальных событиях
3 фильма
Наше кино!
16 фильмов
Рейтинги фильмов
Премьеры, которые ждут в прокате, топ фильмов по годам и жанрам, единый рейтинг всех фильмов.
Самые ожидаемые фильмы
315
Твое сердце будет разбито
26 марта 2026
308
Крик 7
5 марта 2026
149
Домовенок Кузя 2
19 марта 2026
81
Мстители: Доктор Дум
17 декабря 2026
68
Дом, который построил Джек
23 апреля 2026
Лучшие фильмы в прокате
9.2
Мой дед
9.1
Stray Kids: The dominATE Experience
9.0
TheatreHD: Брегенцский фестиваль: Вольный стрелок
8.9
Вальс со смертью
8.9
Зеленая миля
Топ 1000 лучших фильмов
9.1
Stray Kids: The dominATE Experience
9.1
Побег из Шоушенка
9.0
Monsta X: Connect X in Cinemas
9.0
Атака титанов: Последняя атака
8.9
Агент времени: Глава Инду. Фильм
В сумме — 312 млн просмотров: 3 самых весенних серии «Маши и Медведя», после просмотра которых зима заканчивается
Об этих 4 свежих триллерах почти не говорили, а они на вершине топов с рейтингом не ниже 7,4— смотрят все
В 2026 году все смотрят именно эти 3 турецких сериала: до сих пор держатся в топах рейтингов и сердцах зрителей
Эту фразу из «Бриллиантовой руки» слышали многие, но на вопрос о ней ответят не все: проверьте и вы себя (тест)
Первый фильм в истории России, собравший $1 000 000 – зрители в кино шли толпами, критики вопили: «Поглубже закопать!»
Прощайтесь с Брагиным и Шибановым: на НТВ официально объявили, чем заменят «Первый отдел 5»
Вижу в титрах — выключаю: зрители НТВ уже не скрывают раздражения — отказываются смотреть сериалы с этим актером
Под 1 000 000 просмотров за пару часов: мультяшной Маше наконец стукнуло 18 – косынка все та же, в остальном не узнать (фото)
От сумы, да от Фомы: сценарист «Невского» сделал еще 2 крутых детектива с Паламарчуком – №1 о КГБ (и с Брагиным-злодеем!)
От создателей «Первого отдела»: НТВ готовит сразу 2 ответа «Ландышам»
Весенние «Елки» с Куценко, Серебряковым и Ералашем из «Слова пацана»: в марте выйдет много фильмов, но «Тюльпаны» — особенные
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667