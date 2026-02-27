Оповещения от Киноафиши
Кинотеатры им. Шевченко

им. Шевченко

Симферополь
Адрес
г. Симферополь, ул. Горького, 5
Телефон

+7 (978) 728-66-82 / бронирование

Билеты от 380 ₽
О кинотеатре

Кинотеатр им. Шевченко располагается в центре Симферополя в здании, которое является памятником архитектуры — оно было построено в 1904 году, и здесь находился первый в Крыму синематограф «Баян».

Этот первый кинотеатр видоизменялся, но все равно оставался кинотеатром и работал даже в годы немецкой оккупации. С 1964 года носит имя Т.Г. Шевченко.

После реконструкции зрителей встречает современный кинотеатр с лучшим инновационным оборудованием: звук Dolby Digital, цифровые проекторы, системой кондиционирования.
В кинотеатре им. Шевченко в Симферополе имеется три зрительных зала: «Рубин» на 284 зрителя, включая места на VIP-балконе, «Антрацит» — на 133 места, «Аквамарин» — на 59 мест.
В репертуаре все новинки российского проката. Также здесь проводятся различные культурные мероприятия.

На сайте Киноафиша можно купить билеты в кинотеатр им. Шевченко онлайн. Способы online оплаты билетов — различные. Бронируйте билеты в кино на любой сеанс, не выходя из дома.

Расписание сеансов в кинотеатре им. Шевченко
Белдхэм. Проклятие ведьмы
Белдхэм. Проклятие ведьмы
Сегодня 1 сеанс
21:10 от 450 ₽ ...
Гуантанамера
Гуантанамера
Сегодня 2 сеанса
14:40 от 400 ₽ 21:20 от 430 ₽ ...
Дополнительное время
Дополнительное время
Сегодня 1 сеанс
14:15 от 400 ₽ ...
Здесь был Юра
Здесь был Юра
Сегодня 1 сеанс
19:55 от 450 ₽ ...
Отзывы о кинотеатре

Скидки в кинотеатре
Школьникам, студентам и пенсионерам

Школьникам, студентам и пенсионерам предоставляется скидка в размере 20 рублей на дневные сеансы. Скидки не действуют на протяжении праздничных дней и дней премьерных показов (чт-вс).

Школьникам Студентам Пенсионерам
Фильмы в кинотеатре им. Шевченко

Белдхэм. Проклятие ведьмы
Белдхэм. Проклятие ведьмы ужасы, триллер 2024, США
2D
21:10 от 450 ₽
Гуантанамера
Гуантанамера приключения, боевик 2025, Россия / Куба
2D
14:40 от 400 ₽ 21:20 от 430 ₽
Дополнительное время
Дополнительное время спорт, приключения, семейный 2026, Россия
2D
14:15 от 400 ₽
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Человек, который смеется
Человек, который смеется
2026, Россия, комедия
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Драники
Драники
2025, Россия, комедия, семейный
Stray Kids: The dominATE Experience
Stray Kids: The dominATE Experience
2026, Южная Корея / США, документальный, музыка
GOAT: Мечтай по крупному
GOAT: Мечтай по крупному
2026, США, приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт
Уволить Жору
Уволить Жору
2026, Россия, комедия, приключения
Гуантанамера
Гуантанамера
2025, Россия / Куба, приключения, боевик
Грозовой перевал
Грозовой перевал
2025, США, драма, мелодрама
Кто-то должен умереть
Кто-то должен умереть
2025, Россия, триллер
