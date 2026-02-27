Кинотеатр им. Шевченко располагается в центре Симферополя в здании, которое является памятником архитектуры — оно было построено в 1904 году, и здесь находился первый в Крыму синематограф «Баян».

Этот первый кинотеатр видоизменялся, но все равно оставался кинотеатром и работал даже в годы немецкой оккупации. С 1964 года носит имя Т.Г. Шевченко.

После реконструкции зрителей встречает современный кинотеатр с лучшим инновационным оборудованием: звук Dolby Digital, цифровые проекторы, системой кондиционирования.

В кинотеатре им. Шевченко в Симферополе имеется три зрительных зала: «Рубин» на 284 зрителя, включая места на VIP-балконе, «Антрацит» — на 133 места, «Аквамарин» — на 59 мест.

В репертуаре все новинки российского проката. Также здесь проводятся различные культурные мероприятия.

