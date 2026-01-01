ТРЦ «Максимум» – популярный четырехуровневый торгово-развлекательный центр в городе Шахты с множеством магазинов, детскими развлекательными площадками и мультиплексом. ТРЦ «Максимум» расположен в центре города Шахты, на переулке Красный Шахтер, между улицами Советской и Шевченко, в непосредственной близости от Центрального рынка и остановок общественного транспорта.



На территории торгового центра «Максимум» находится множество бутиков одежды, обуви и аксессуаров (Gloria Jeans & Gee Jay, O’STIN, INCITY, Kira Plastinina, Colin`s, MILAVITSA, obuv.com, Music Star, Trend, «Модерн», «Необычные вещи», Respect, Lady Collection и др.) К тому же, в торгово-развлекательном центре расположены магазины спортивных товаров и одежды (Adidas и др.), магазины товаров для дома, магазин подарков и аксессуаров, популярные магазины детских товаров, магазины парфюмерии и косметики («Л'Этуаль» и др.), ювелирные салоны («Золото» и др.), магазин часов «Времячко», туристическое агентство, книжный магазин, салон оптики, цветочный магазин, салоны сотовой связи и мобильной техники («Связной» и др.), ювелирная мастерская, мастерская по ремонту обуви, часов и мобильной техники, центр фотоуслуг, ателье, банкоматы («Росбанк», «Сбербанк России» и др.), аптеки, зоомагазин, платежные терминалы, салон красоты, студия маникюра «Бар маникюр» и многое другое.



Кроме того, в ТРЦ «Максимум» функционируют современный многозальный кинотеатр «Монитор Максимум», продовольственный супермаркет «Пятерочка», супермаркет товаров для детей, супермаркеты бытовой техники и электроники («Эльдорадо» и др.), супермаркет спортивных товаров и детский развлекательный центр «Попугай» (аттракционы, мастер-классы и др.).



Также в торгово-развлекательном комплексе для гостей находится ресторанный дворик, где расположено несколько кафе и ресторанов («РИС» и др.).



Для удобства автовладельцев в торгово-развлекательном центре «Максимум» есть бесплатная автомобильная парковка.



Адрес:

Ростовская обл., г. Шахты, пер. Кр. Шахтер, д. 78



Как добраться?

Добраться до ТРЦ «Максимум» можно следующим образом:



1. На любом общественном транспорте, идущем по Совестской улице или проспекту Победы Революции до остановки «ТРЦ Максимум»



Режим работы

Магазины и фудкорт ТРЦ «Максимум»: 10.00 – 20.00;

Супермаркет «Пятерочка»: 09.00 – 23.00;

Кинотеатр «Монитор Максимум»: 10.00 – 03.00;

Детский развлекательный центр «Попугай» (аттракционы, мастер-классы и др.): 09.00 – 20.00.