Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Робоняня» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Шахт Кинотеатры Монитор Максимум ТРЦ «Максимум»

ТРЦ «Максимум»

ТРЦ «Максимум»
Адрес
Ростовская обл., г. Шахты, пер. Кр. Шахтер, д. 78
Показать на карте
Телефон

+7 (8636) 25-76-54

Позвонить

ТРЦ «Максимум» – популярный четырехуровневый торгово-развлекательный центр в городе Шахты с множеством магазинов, детскими развлекательными площадками и мультиплексом. ТРЦ «Максимум» расположен в центре города Шахты, на переулке Красный Шахтер, между улицами Советской и Шевченко, в непосредственной близости от Центрального рынка и остановок общественного транспорта.

На территории торгового центра «Максимум» находится множество бутиков одежды, обуви и аксессуаров (Gloria Jeans & Gee Jay, O’STIN, INCITY, Kira Plastinina, Colin`s, MILAVITSA, obuv.com, Music Star, Trend, «Модерн», «Необычные вещи», Respect, Lady Collection и др.) К тому же, в торгово-развлекательном центре расположены магазины спортивных товаров и одежды (Adidas и др.), магазины товаров для дома, магазин подарков и аксессуаров, популярные магазины детских товаров, магазины парфюмерии и косметики («Л'Этуаль» и др.), ювелирные салоны («Золото» и др.), магазин часов «Времячко», туристическое агентство, книжный магазин, салон оптики, цветочный магазин, салоны сотовой связи и мобильной техники («Связной» и др.), ювелирная мастерская, мастерская по ремонту обуви, часов и мобильной техники, центр фотоуслуг, ателье, банкоматы («Росбанк», «Сбербанк России» и др.), аптеки, зоомагазин, платежные терминалы, салон красоты, студия маникюра «Бар маникюр» и многое другое.

Кроме того, в ТРЦ «Максимум» функционируют современный многозальный кинотеатр «Монитор Максимум», продовольственный супермаркет «Пятерочка», супермаркет товаров для детей, супермаркеты бытовой техники и электроники («Эльдорадо» и др.), супермаркет спортивных товаров и детский развлекательный центр «Попугай» (аттракционы, мастер-классы и др.).

Также в торгово-развлекательном комплексе для гостей находится ресторанный дворик, где расположено несколько кафе и ресторанов («РИС» и др.).

Для удобства автовладельцев в торгово-развлекательном центре «Максимум» есть бесплатная автомобильная парковка.
 
Адрес: 
Ростовская обл., г. Шахты, пер. Кр. Шахтер, д. 78

Как добраться? 
Добраться до ТРЦ «Максимум» можно следующим образом: 
 
1. На любом общественном транспорте, идущем по Совестской улице или проспекту Победы Революции до остановки «ТРЦ Максимум»
 
Режим работы
Магазины и фудкорт ТРЦ «Максимум»: 10.00 – 20.00;
Супермаркет «Пятерочка»: 09.00 – 23.00;
Кинотеатр «Монитор Максимум»: 10.00 – 03.00;
Детский развлекательный центр «Попугай» (аттракционы, мастер-классы и др.): 09.00 – 20.00.

Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Холоп 3
Холоп 3
2026, Россия, комедия, приключения
Убить Билла: Кровавое дело целиком
Убить Билла: Кровавое дело целиком
2006, США, боевик, криминал, триллер
Закулисье реальности
Закулисье реальности
2026, США, ужасы, фантастика
Зверолюция
Зверолюция
2026, Испания, анимация
Дени и Мэни в кино!
Дени и Мэни в кино!
2026, Россия, комедия
Момо
Момо
2025, Германия, семейный, фэнтези
Преступление на третьем этаже
Преступление на третьем этаже
2026, Франция, комедия, криминал
Космическая Машка
Космическая Машка
2026, Россия, комедия
День рождения
День рождения
2025, Греция / Нидерланды / Испания, драма
Тролли возвращаются!
Тролли возвращаются!
2026, Дания, анимация, семейный, фэнтези
Школа волшебников
Школа волшебников
2025, Чехия, семейный, фэнтези
Подглядела лайфхак у японок и больше не выбрасываю засаленные полотенца: 3 ложки в таз – текстиль как новый
Водителям в России стали приходить штрафы до 600 тысяч рублей — вся проблема в номерах
В «Красное и Белое» ходят не только за спиртным: что покупатели берут чаще всего — статистика продавщиц
В этом аниме «все мужчины – красавцы»: не зря фаны ждали его выхода 20+ лет – стартует уже в июле (обводите дату)
«Голодные игры» и даже «Сумерки» пали перед новым кассовым гигантом Lionsgate — сборы космические, в кинотеатрах аншлаги уже с 9 утра
Наследник Наруто, батя Сон Джин-у: культовое аниме возвращается спустя 9 лет – теперь про «Соло прокачку» зрители даже не вспомнят
Этот детектив такой уютный, что «все 8 серий посмотрела за 1 день»: в каждом эпизоде новая загадка (и никакой жести)
До моря далеко, зато до теста один клик: угадайте 5 фильмов СССР по кадру с побережьем
«Была истерика»: на съемки «Фишера 3» пришлось вызывать МЧС из-за рыдающей Снигирь – даже в «Мастере и Маргарите» не было такой жести
Сразу после «Невского» включила этот мини-сериал с Паламарчуком — и на 4 часа выпала из реальности: теперь советую всем
Гав-гав тест: попробуйте узнать 6 фильмов СССР по кадру с собакой — возможен острый приступ умиления
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше