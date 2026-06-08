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Расписание сеансов кинотеатра «Монитор Максимум»

Сегодня 8 Завтра 9 ср 10 чт 11
Формат сеанса
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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Грязные деньги
Грязные деньги боевик, триллер 2025, Великобритания / США
2D
19:40 от 370 ₽ 20:30 от 370 ₽
Дени и Мэни в кино!
Дени и Мэни в кино! комедия 2026, Россия
2D
12:50 от 380 ₽ 14:20 от 380 ₽ 15:50 от 380 ₽
День рождения
День рождения драма 2025, Греция / Нидерланды / Испания
2D
22:00 от 370 ₽
Закулисье реальности
Закулисье реальности ужасы, фантастика 2026, США
2D
14:00 от 300 ₽ 16:10 от 370 ₽ 18:20 от 370 ₽ 22:30 от 370 ₽
Зомбилэнд-Сага. Фильм
Зомбилэнд-Сага. Фильм анимация, комедия, фэнтези 2025, Япония
2D
15:45 от 300 ₽
Космическая Машка
Космическая Машка комедия 2026, Россия
2D
10:00 от 300 ₽ 12:00 от 300 ₽
Кощей. Тайна живой воды
Кощей. Тайна живой воды анимация 2026, Россия
2D
11:55 от 300 ₽ 15:30 от 300 ₽
МУЛЬТ в кино. Выпуск № 195. Билеты в лето
МУЛЬТ в кино. Выпуск № 195. Билеты в лето анимация 2026, Россия
2D
10:00 от 360 ₽
Майкл
Майкл биография, драма, музыка, исторический 2026, США
2D
10:00 от 300 ₽ 12:30 от 300 ₽ 15:00 от 300 ₽ 17:30 от 370 ₽ 20:00 от 370 ₽ 22:30 от 370 ₽
Мечтать не вредно
Мечтать не вредно комедия, спорт, биография, мелодрама 2026, Франция / Канада
2D
21:25 от 370 ₽
Мой друг нерпа
Мой друг нерпа мелодрама, семейный 2023, Россия
2D
10:00 от 300 ₽
Момо
Момо семейный, фэнтези 2025, Германия
2D
10:00 от 300 ₽ 13:35 от 300 ₽ 17:10 от 370 ₽
Монахиня из Борли. Возвращение
Монахиня из Борли. Возвращение ужасы, детектив 2025, Великобритания
2D
17:50 от 370 ₽
Не одна дома 3. Выпускной
Не одна дома 3. Выпускной комедия 2026, Россия
2D
11:25 от 300 ₽ 13:35 от 300 ₽
Побег из волшебного измерения
Побег из волшебного измерения анимация, комедия, фэнтези 2026, Китай
2D
13:20 от 300 ₽ 15:35 от 300 ₽
Преступление на третьем этаже
Преступление на третьем этаже комедия, криминал 2026, Франция
2D
19:50 от 370 ₽
Пропасть
Пропасть триллер 2026, Россия
2D
18:05 от 370 ₽ 21:40 от 370 ₽
Тролли возвращаются!
Тролли возвращаются! анимация, семейный, фэнтези 2026, Дания
2D
10:00 от 300 ₽ 11:40 от 300 ₽
Убить Билла: Кровавое дело целиком
Убить Билла: Кровавое дело целиком боевик, криминал, триллер 2006, США
2D
19:05 от 430 ₽
Чао
Чао анимация, комедия, фэнтези 2025, Япония
2D
23:25 от 370 ₽
Школа волшебников
Школа волшебников семейный, фэнтези 2025, Чехия
2D
19:05 от 370 ₽
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Убить Билла: Кровавое дело целиком
Убить Билла: Кровавое дело целиком
2006, США, боевик, криминал, триллер
Закулисье реальности
Закулисье реальности
2026, США, ужасы, фантастика
Момо
Момо
2025, Германия, семейный, фэнтези
Дени и Мэни в кино!
Дени и Мэни в кино!
2026, Россия, комедия
Космическая Машка
Космическая Машка
2026, Россия, комедия
Не одна дома 3. Выпускной
Не одна дома 3. Выпускной
2026, Россия, комедия
Кощей. Тайна живой воды
Кощей. Тайна живой воды
2026, Россия, анимация
Тролли возвращаются!
Тролли возвращаются!
2026, Дания, анимация, семейный, фэнтези
Побег из волшебного измерения
Побег из волшебного измерения
2026, Китай, анимация, комедия, фэнтези
Грязные деньги
Грязные деньги
2025, Великобритания / США, боевик, триллер
Пропасть
Пропасть
2026, Россия, триллер
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