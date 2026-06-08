Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Властелины Вселенной»
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Монитор Максимум
Расписание сеансов кинотеатра «Монитор Максимум»
Расписание сеансов кинотеатра «Монитор Максимум»
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Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Грязные деньги
боевик, триллер
2025, Великобритания / США
2D
19:40
от 370 ₽
20:30
от 370 ₽
Дени и Мэни в кино!
комедия
2026, Россия
2D
12:50
от 380 ₽
14:20
от 380 ₽
15:50
от 380 ₽
День рождения
драма
2025, Греция / Нидерланды / Испания
2D
22:00
от 370 ₽
Закулисье реальности
ужасы, фантастика
2026, США
2D
14:00
от 300 ₽
16:10
от 370 ₽
18:20
от 370 ₽
22:30
от 370 ₽
Зомбилэнд-Сага. Фильм
анимация, комедия, фэнтези
2025, Япония
2D
15:45
от 300 ₽
Космическая Машка
комедия
2026, Россия
2D
10:00
от 300 ₽
12:00
от 300 ₽
Кощей. Тайна живой воды
анимация
2026, Россия
2D
11:55
от 300 ₽
15:30
от 300 ₽
МУЛЬТ в кино. Выпуск № 195. Билеты в лето
анимация
2026, Россия
2D
10:00
от 360 ₽
Майкл
биография, драма, музыка, исторический
2026, США
2D
10:00
от 300 ₽
12:30
от 300 ₽
15:00
от 300 ₽
17:30
от 370 ₽
20:00
от 370 ₽
22:30
от 370 ₽
Мечтать не вредно
комедия, спорт, биография, мелодрама
2026, Франция / Канада
2D
21:25
от 370 ₽
Мой друг нерпа
мелодрама, семейный
2023, Россия
2D
10:00
от 300 ₽
Момо
семейный, фэнтези
2025, Германия
2D
10:00
от 300 ₽
13:35
от 300 ₽
17:10
от 370 ₽
Монахиня из Борли. Возвращение
ужасы, детектив
2025, Великобритания
2D
17:50
от 370 ₽
Не одна дома 3. Выпускной
комедия
2026, Россия
2D
11:25
от 300 ₽
13:35
от 300 ₽
Побег из волшебного измерения
анимация, комедия, фэнтези
2026, Китай
2D
13:20
от 300 ₽
15:35
от 300 ₽
Преступление на третьем этаже
комедия, криминал
2026, Франция
2D
19:50
от 370 ₽
Пропасть
триллер
2026, Россия
2D
18:05
от 370 ₽
21:40
от 370 ₽
Тролли возвращаются!
анимация, семейный, фэнтези
2026, Дания
2D
10:00
от 300 ₽
11:40
от 300 ₽
Убить Билла: Кровавое дело целиком
боевик, криминал, триллер
2006, США
2D
19:05
от 430 ₽
Чао
анимация, комедия, фэнтези
2025, Япония
2D
23:25
от 370 ₽
Школа волшебников
семейный, фэнтези
2025, Чехия
2D
19:05
от 370 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Майкл
Рецензия
Отзывы
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Убить Билла: Кровавое дело целиком
Отзывы
2006, США, боевик, криминал, триллер
Закулисье реальности
Отзывы
2026, США, ужасы, фантастика
Момо
Отзывы
2025, Германия, семейный, фэнтези
Дени и Мэни в кино!
Отзывы
2026, Россия, комедия
Космическая Машка
Отзывы
2026, Россия, комедия
Не одна дома 3. Выпускной
Отзывы
2026, Россия, комедия
Кощей. Тайна живой воды
Отзывы
2026, Россия, анимация
Тролли возвращаются!
Отзывы
2026, Дания, анимация, семейный, фэнтези
Побег из волшебного измерения
Отзывы
2026, Китай, анимация, комедия, фэнтези
Грязные деньги
Рецензия
Отзывы
2025, Великобритания / США, боевик, триллер
Пропасть
Отзывы
2026, Россия, триллер
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