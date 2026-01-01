Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Ловушка для кролика» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Скидки в кинотеатрах Шахт

В данном разделе мы собрали подробную информацию о скидках в кинотеатрах Шахт, а также об акциях на билеты и предложения кинотеатров. Выберите свою льготную категорию из списка, чтобы найти наиболее выгодное предложение. Купить билет в кино со скидкой теперь как никогда проще с порталом Киноафиша!
Специальное предложение в кинобаре! / Монитор Максимум

Успей забрать своё! Специальное предложение для школьников, студентов и пенсионеров - попкорн и напиток по выгодной цене! Смотрите фильмы в кинотеатрах сети «Монитор» и покупайте комбонабор в кинобарах! Комбо для школьников студентов и пенсионеров : попкорн V32 (сладкий /солёный), напиток в асс. 0,4 л. Предложение действует по будням с 9:00 до 18:00 при предъявлении студенческого билета или пенсионного удостоверения. В случае возникновения сомнений в возрасте школьника сотрудник кинобара имеет право попросить предоставить документ, удостоверяющий личность и возраст школьника.

Специальные предложения Школьникам Студентам Пенсионерам
Пушкинское комбо / Монитор Максимум

Смотрите фильмы по Пушкинской карте в кинотеатрах сети «Монитор» и покупайте комбонабор в кинобарах! Предъяви Пушкинскую карту – купи по спеццене попкорн V32 (сладкий /солёный) и напиток в асс. 0,4 л! Скидка предоставляется при предъявлении Пушкинской карты либо кинобилета, купленного по Пушкинской карте в кинотеатре сети «Монитор».

Специальные предложения Школьникам Студентам
Бонусные карты / Монитор Максимум

​Зачем нужна бонусная карта? С помощью бонусной карты сети кинотеатров МОНИТОР можно: накапливать бонусы - до 25% от суммы каждой покупки билетов в кассе кинотеатра; покупать билеты в кассе кинотеатра по специальной цене - оплачивать до 50% стоимости билетов, используя накопленные бонусы. Стоимость бонусной карты - 200 рублей. Приобрести бонусную карту можно в кассе кинотеатра.

Владельцам карт
Подарочные карты / Монитор Максимум

Просмотр любого фильма в удобное время в любом кинотеатре сети «Монитор» – отличный подарок для друзей, коллег, партнеров. Сделать такой подарок стало возможным благодаря ПОДАРОЧНОЙ КАРТЕ сети кинотеатров «Монитор». Воспользоваться под­арочной картой вы можете при оплате кинобилетов и при покупках в кинобаре.

Специальные предложения Владельцам карт
Групповая скидка на билеты! / Монитор Максимум

Все дни недели в кинотеатрах «Монитора» действует групповая скидка на покупку билетов. Приводите друзей – платите меньше! Групповая скидка на билеты в кино в «Мониторе» предоставляется: ​10% - группе зрителей от 10 до 19 человек, 20% - группе зрителей от 20 человек. ​ Групповая скидка действует: все дни недели только при покупке билетов в кассе кинотеатра.

Коллективные заявки
По категориям
Царевна-лягушка 2
Царевна-лягушка 2
2026, Россия, семейный, фэнтези
Новая тёща
Новая тёща
2025, Россия, комедия, семейный
Тюльпаны
Тюльпаны
2026, Россия, комедия
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
К себе нежно
К себе нежно
2026, Россия, мелодрама, комедия
Наследник
Наследник
2025, Франция / Великобритания / США, комедия, драма, триллер
Драники
Драники
2025, Россия, комедия, семейный
Человек, который смеется
Человек, который смеется
2026, Россия, комедия
МУЛЬТ в кино. Выпуск №192. Друзья из сказки
МУЛЬТ в кино. Выпуск №192. Друзья из сказки
2026, Россия, анимация
Кутюр
Кутюр
2025, США, драма, мелодрама
Малыш
Малыш
2026, Россия, военный, драма
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Если включите эти тру-крайм-сериалы, заснуть уже не получится: 3 истории, от которых побегут мурашки
41 год лежал в закромах: почему стоит посмотреть фильм 1985 года Стивена Кинга «Серебряная пуля»
Если понравился «Хрустальный», не пропустите: 6 марта стартовал сериал «На льду» — вот график выхода всех 9 серий
Поставьте на паузу, чтобы отсмеяться: эти комедии 2000-х все еще смешат лучше, чем половина новинок от Netflix
Даже фильмы «Оно» не заходили так далеко: «Добро пожаловать в Дерри» рушит все правила — пилот сделал Пеннивайза еще безжалостнее
«Врата Штейна» на минималках: «Союзмультфильм» выпустил научпоп-мультик для юных зрителей — любители «Гравити Фолз» оценят
Этой фразой из «Мастера и Маргариты» мужчины 20 лет оправдывают свои загулы: а Воланд имел в виду совсем другое
Сол — в сырой земле, Скайлер — в петле: 8 финалов «Во все тяжкие», которые так и не рискнули снять
«Аватаров» 4 и 5 могут заменить книгами: Кэмерон готов отменить сиквелы и раскрыть финал франшизы хоть завтра
Был «Жестокий романс», а стал «Деревенский»: Гузеева появится в «Простоквашино» – вот когда покажут серию с первым женским камео
Отстоял честь СССР: вот что ответил Высоцкий на провокацию журналиста из США
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше