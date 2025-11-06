Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Мой дикий друг. Возвращение домой»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Выставки
4.3
Киноафиша
Фильмы
Демоны Чёрной горы
4.3
Демоны Чёрной горы
, 2025
Kuncen
Индонезия / приключения, ужасы / 18+
Трейлеры
Пойду
0
Не пойду
0
О фильме
Расписание
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
4.3
Пойду
0
Не пойду
0
Демоны Чёрной горы
Дублированный трейлер
Дублированный трейлер
В ролях
Cinta Brian Roberts
Davina Karamoy
Diska
Азела Путри
Awindya
Mikha Hernan
Mojo
Vonny Felicia
Agnes
Sara Wijayanto
Dayang Alas
Thomi Baraqbah
Cinta Brian
Yoga
Susilo Badar
Tamu Awindya
Duway
Bahar
Dayu Koto
Ripto
Cak Oyot
Режиссер
Jose Poernomo
Сценарист
Jose Poernomo
Композитор
Ricky Lionardi
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Индонезия
Продолжительность
1 час 47 минут
Год выпуска
2025
Премьера в мире
6 ноября 2025
Дата выхода
6 ноября 2025
Индонезия
13+
Производство
HERS Productions, Cinevara Studio
Другие названия
Kuncen
Еще
Рейтинг фильма
4.3
Оцените
10
голосов
4.2
IMDb
Место в рейтинге
Лучшие фильмы 2025 года
Трейлеры фильма
Все трейлеры
Демоны Чёрной горы
Дублированный трейлер
0
0
Демоны Чёрной горы
Трейлер
0
0
Все трейлеры
Все главные трейлеры на нашем канале
Кадры из фильма
Отзывы о фильме
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино
Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Сообщить о выходе в прокат
В прокате
Премьеры
Онлайн
Майкл
Рецензия
Отзывы
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
История игрушек 5
Отзывы
2026, США, приключения, анимация, комедия, фэнтези, семейный, драма
На деревню дедушке 2
Отзывы
2026, Россия, комедия, семейный
Зловещие мертвецы: Пекло
Отзывы
2026, США, ужасы
Миньоны и Монстры
Отзывы
2026, США, приключения, анимация, боевик
Холоп 3
Отзывы
2026, Россия, комедия, приключения
Кодекс Данте
Отзывы
2025, Италия, драма
Колючая и ушастый
Отзывы
2025, Бельгия / Франция / Люксембург, анимация
Закулисье реальности
Отзывы
2026, США, ужасы, фантастика
Обсессия
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы
Отпуск на всю голову
Отзывы
2026, Россия, комедия
Убить Билла: Кровавое дело целиком
Отзывы
2006, США, боевик, криминал, триллер
Не сатин, не поплин и не хлопок: умные хозяйки выбирают для постельного белья в жару эту невесомую ткань - прохладно даже в +35
Рулон туалетной бумаги в таз – и заливаю доверху: через 10 минут вся кухня и ванна сияют даже без дорогущего клининга
Россиян официально оставили без мессенджера МАКС: причина уже известна
Ефремов после развода лишился крыши над головой: теперь ютится в съёмной «двушке» с молодой актрисой
Вы неизлечимо больны советским кино, если угадаете хотя бы 4/6 фильмов СССР по диагнозу врачей (сложный тест)
Одна из лучших советских комедий получила на Западе жутко депрессивный постер: угадаете, какая? (Спойлер: не Гайдай!)
Спросил у ИИ, что будет в 6-м сезоне «Первого отдела»: Брагина меж двух огней и расследование дела Талькова
Это детектив от Netflix 100% понравится фанатам «Первого отдела» и «Декстера»: всего лишь 5 эпизодов и реальная история в основе
«Бриллиантовую руку» обожают все, но иностранцы ставят на пьедестал совсем другую комедию СССР: у этого «шедевра» 8,3 на IMDb
Семенова пустили в расход — о худших героях «Невского» зрители долго не спорили: «Хотел выключить, когда он появлялся в кадре»
Ривз, Джекман и Кавилл утирают слезы: эти 3 голливудских хита оборвались на самом интересном — фанаты до сих пор требуют продолжения
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотри кино о приключениях в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667