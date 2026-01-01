Оповещения от Киноафиши
Фильмы в прокате в Шахтах
По популярности
По названию
По рейтингу
Сложно выбрать, на что сходить? Фильмы по жанру, рейтингу, формату или просто с билетам в новом фильтре
Царевна-лягушка 2
семейный, фэнтези
2026, Россия
0.0
Билеты
Новая тёща
комедия, семейный
2025, Россия
0.0
Билеты
Сказка о царе Салтане
Красочная экранизация знаменитой поэмы Александра Пушкина
семейный, фэнтези, приключения
2026, Россия
5.0
Билеты
Тюльпаны
комедия
2026, Россия
0.0
Билеты
К себе нежно
мелодрама, комедия
2026, Россия
0.0
Билеты
Наследник
комедия, драма, триллер
2025, Франция / Великобритания / США
6.0
Билеты
Красавица
Зимой 1941 года военный получает работу в ленинградском зоосаде
драма, военный, приключения, исторический
2026, Россия
7.0
Билеты
Малыш
Донецкий рэпер спасает свою мать из осажденного Мариуполя
военный, драма
2026, Россия
6.0
Билеты
Драники
Чтобы помочь родителям, мальчик и его друзья запускают в деревне гастрономический бизнес
комедия, семейный
2025, Россия
8.0
Билеты
Человек, который смеется
Комедия с Евгением Цыгановым в роли сурового актера, который вследствие ранения постоянно улыбается и смеется
комедия
2026, Россия
0.0
Билеты
Спасти бессмертного
Молодой блогер переносится в военное прошлое и попадает во временную петлю
военный, фантастика, боевик, драма, исторический
2026, Россия
8.0
Билеты
Кутюр
Драма о высокой парижской моде с Анджелиной Джоли и Луи Гаррелем
драма, мелодрама
2025, США
6.0
Билеты
Два, три, призрак, приди!
Ради хайпа и денежного приза группа школьников проворачивает мистический ритуал
ужасы, детектив, триллер
2025, Южная Корея
5.0
Билеты
МУЛЬТ в кино. Выпуск №192. Друзья из сказки
анимация
2026, Россия
0.0
Билеты
Гигант
Тренер Пирс Броснан воспитывает чемпиона по боксу
драма, спорт
2025, США
7.0
Билеты
Фантом убийцы
Китайские партизан и гангстер противостоят японским оккупантам
боевик, драма, исторический
2025, Китай
6.0
Билеты
Параметры
Дата
Сегодня
Завтра
7 марта
8 марта
9 марта
10 марта
11 марта
Формат сеанса
2D
Жанр
анимация
боевик
военный
детектив
драма
исторический
комедия
мелодрама
приключения
семейный
спорт
триллер
ужасы
фантастика
фэнтези
Стоимость билетов
200-500₽
500-1000₽
Применить
