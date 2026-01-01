Успей забрать своё! Специальное предложение для школьников, студентов и пенсионеров - попкорн и напиток по выгодной цене! Смотрите фильмы в кинотеатрах сети «Монитор» и покупайте комбонабор в кинобарах! Комбо для школьников студентов и пенсионеров : попкорн V32 (сладкий /солёный), напиток в асс. 0,4 л. Предложение действует по будням с 9:00 до 18:00 при предъявлении студенческого билета или пенсионного удостоверения. В случае возникновения сомнений в возрасте школьника сотрудник кинобара имеет право попросить предоставить документ, удостоверяющий личность и возраст школьника.
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Зачем нужна бонусная карта? С помощью бонусной карты сети кинотеатров МОНИТОР можно: накапливать бонусы - до 25% от суммы каждой покупки билетов в кассе кинотеатра; покупать билеты в кассе кинотеатра по специальной цене - оплачивать до 50% стоимости билетов, используя накопленные бонусы. Стоимость бонусной карты - 200 рублей. Приобрести бонусную карту можно в кассе кинотеатра.
Просмотр любого фильма в удобное время в любом кинотеатре сети «Монитор» – отличный подарок для друзей, коллег, партнеров. Сделать такой подарок стало возможным благодаря ПОДАРОЧНОЙ КАРТЕ сети кинотеатров «Монитор». Воспользоваться подарочной картой вы можете при оплате кинобилетов и при покупках в кинобаре.
Все дни недели в кинотеатрах «Монитора» действует групповая скидка на покупку билетов. Приводите друзей – платите меньше! Групповая скидка на билеты в кино в «Мониторе» предоставляется: 10% - группе зрителей от 10 до 19 человек, 20% - группе зрителей от 20 человек. Групповая скидка действует: все дни недели только при покупке билетов в кассе кинотеатра.