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Скидки в кинотеатре Вся информация о кинотеатре

Специальное предложение в кинобаре!

Успей забрать своё! Специальное предложение для школьников, студентов и пенсионеров - попкорн и напиток по выгодной цене! Смотрите фильмы в кинотеатрах сети «Монитор» и покупайте комбонабор в кинобарах! Комбо для школьников студентов и пенсионеров : попкорн V32 (сладкий /солёный), напиток в асс. 0,4 л. Предложение действует по будням с 9:00 до 18:00 при предъявлении студенческого билета или пенсионного удостоверения. В случае возникновения сомнений в возрасте школьника сотрудник кинобара имеет право попросить предоставить документ, удостоверяющий личность и возраст школьника.

Специальные предложения Школьникам Студентам Пенсионерам
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Пушкинское комбо

Смотрите фильмы по Пушкинской карте в кинотеатрах сети «Монитор» и покупайте комбонабор в кинобарах! Предъяви Пушкинскую карту – купи по спеццене попкорн V32 (сладкий /солёный) и напиток в асс. 0,4 л! Скидка предоставляется при предъявлении Пушкинской карты либо кинобилета, купленного по Пушкинской карте в кинотеатре сети «Монитор».

Специальные предложения Школьникам Студентам
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Бонусные карты

​Зачем нужна бонусная карта? С помощью бонусной карты сети кинотеатров МОНИТОР можно: накапливать бонусы - до 25% от суммы каждой покупки билетов в кассе кинотеатра; покупать билеты в кассе кинотеатра по специальной цене - оплачивать до 50% стоимости билетов, используя накопленные бонусы. Стоимость бонусной карты - 200 рублей. Приобрести бонусную карту можно в кассе кинотеатра.

Владельцам карт
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Подарочные карты

Просмотр любого фильма в удобное время в любом кинотеатре сети «Монитор» – отличный подарок для друзей, коллег, партнеров. Сделать такой подарок стало возможным благодаря ПОДАРОЧНОЙ КАРТЕ сети кинотеатров «Монитор». Воспользоваться под­арочной картой вы можете при оплате кинобилетов и при покупках в кинобаре.

Специальные предложения Владельцам карт
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Групповая скидка на билеты!

Все дни недели в кинотеатрах «Монитора» действует групповая скидка на покупку билетов. Приводите друзей – платите меньше! Групповая скидка на билеты в кино в «Мониторе» предоставляется: ​10% - группе зрителей от 10 до 19 человек, 20% - группе зрителей от 20 человек. ​ Групповая скидка действует: все дни недели только при покупке билетов в кассе кинотеатра.

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