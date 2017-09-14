В «Красное и Белое» ходят не только за спиртным: что покупатели берут чаще всего — статистика продавщиц

Подглядела лайфхак у японок и больше не выбрасываю засаленные полотенца: 3 ложки в таз – текстиль как новый

«Оформляться будем или так решим?»: летние ловушки ГИБДД — как говорить с гаишником, чтобы штраф не вырос втрое

«Голодные игры» и даже «Сумерки» пали перед новым кассовым гигантом Lionsgate — сборы космические, в кинотеатрах аншлаги уже с 9 утра

Наследник Наруто, батя Сон Джин-у: культовое аниме возвращается спустя 9 лет – теперь про «Соло прокачку» зрители даже не вспомнят

«Игра престолов» «похоронила» книги Мартина уже в самой первой серии: писатель рвал и метал – арку Дени переврали от и до

Этот детектив такой уютный, что «все 8 серий посмотрела за 1 день»: в каждом эпизоде новая загадка (и никакой жести)

Гав-гав тест: попробуйте узнать 6 фильмов СССР по кадру с собакой — возможен острый приступ умиления

Смысла ждать «Аватар 4» почти не осталось: бюджет сократили, старых персонажей убрали — вот что задумал Кэмерон

«Какая чушь»: новый сериал НТВ раскритиковали еще до премьеры из-за одной детали сюжета — «Обезьяны, лошади, дельфины, попугаи... Что дальше?»