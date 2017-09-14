Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Робоняня» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Шахт Кинотеатры Монитор Максимум Новости кинотеатра «Монитор Максимум»

Новости кинотеатра «Монитор Максимум»

Новости кинотеатра «Монитор Максимум» Вся информация о кинотеатре
Сеть кинотеатров «Монитор» разыгрывает отдых в «Роза Хутор»
Сеть кинотеатров «Монитор» разыгрывает отдых в «Роза Хутор» В кинотеатрах сети «Монитор» стартует спецпроект «Киноманьяки», участники которого могут выиграть недельный тур на двоих в «Роза Хутор» и другие призы. Акция
Написать
14 сентября 2017 15:37
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Холоп 3
Холоп 3
2026, Россия, комедия, приключения
Убить Билла: Кровавое дело целиком
Убить Билла: Кровавое дело целиком
2006, США, боевик, криминал, триллер
Закулисье реальности
Закулисье реальности
2026, США, ужасы, фантастика
Зверолюция
Зверолюция
2026, Испания, анимация
Дени и Мэни в кино!
Дени и Мэни в кино!
2026, Россия, комедия
Момо
Момо
2025, Германия, семейный, фэнтези
Преступление на третьем этаже
Преступление на третьем этаже
2026, Франция, комедия, криминал
Космическая Машка
Космическая Машка
2026, Россия, комедия
День рождения
День рождения
2025, Греция / Нидерланды / Испания, драма
Тролли возвращаются!
Тролли возвращаются!
2026, Дания, анимация, семейный, фэнтези
Школа волшебников
Школа волшебников
2025, Чехия, семейный, фэнтези
В «Красное и Белое» ходят не только за спиртным: что покупатели берут чаще всего — статистика продавщиц
Подглядела лайфхак у японок и больше не выбрасываю засаленные полотенца: 3 ложки в таз – текстиль как новый
«Оформляться будем или так решим?»: летние ловушки ГИБДД — как говорить с гаишником, чтобы штраф не вырос втрое
«Голодные игры» и даже «Сумерки» пали перед новым кассовым гигантом Lionsgate — сборы космические, в кинотеатрах аншлаги уже с 9 утра
Наследник Наруто, батя Сон Джин-у: культовое аниме возвращается спустя 9 лет – теперь про «Соло прокачку» зрители даже не вспомнят
«Игра престолов» «похоронила» книги Мартина уже в самой первой серии: писатель рвал и метал – арку Дени переврали от и до
Этот детектив такой уютный, что «все 8 серий посмотрела за 1 день»: в каждом эпизоде новая загадка (и никакой жести)
Гав-гав тест: попробуйте узнать 6 фильмов СССР по кадру с собакой — возможен острый приступ умиления
Смысла ждать «Аватар 4» почти не осталось: бюджет сократили, старых персонажей убрали — вот что задумал Кэмерон
«Какая чушь»: новый сериал НТВ раскритиковали еще до премьеры из-за одной детали сюжета — «Обезьяны, лошади, дельфины, попугаи... Что дальше?»
«Была истерика»: на съемки «Фишера 3» пришлось вызывать МЧС из-за рыдающей Снигирь – даже в «Мастере и Маргарите» не было такой жести
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше