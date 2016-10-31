Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Шахт
Монитор Максимум
Отзывы о кинотеатре Монитор Максимум
Отзывы о кинотеатре Монитор Максимум
Татьяна Беденко(Пильникова)
31 октября 2016, 10:13
Здравствуйте.Хотелось бы узнать: могут ли сходить на сеанс по подарочной карте два человека? Спасибо.
31 октября 2016, 10:13
0
0
Ответить
Наталья Кудрина
5 марта 2018, 10:47
Добрый день! 3.03 я была с внуком в вашем кинотеатре, оплачивала услуги картой, которую потеряла после сеанса. Можете ли мне ответить, находилась ли утерянная карта на имя NATALIA KUDRINA
Заранее благодарна за любой ответ.
5 марта 2018, 10:47
0
0
Ответить
Киноафиша.инфо
6 марта 2018, 19:57
в ответ на сообщение
Наталья Кудрина от 5 марта 2018, 10:47
Здравствуйте, Наталья! Передали ваш отзыв в кинотеатр. Надеемся, что карту нашли!
Спасибо!
6 марта 2018, 19:57
0
0
Ответить
Эмма Сергеева
3 ноября 2018, 17:36
30 марта этого года ходили на фильм, но посмотреть не удалось. В связи с пожаром в Кемерово бы проведены профилактические работы по эвакуации из кинотеатра людей. Нам с мужем тоже пришлось выйти из кинозала. По окончании профилактической операции нам выдали пригласительные билеты и сообщили о том, что мы в течение апреля текущего года сможем прийти снова и посмотреть любой фильм. Но воспользоваться этим предложением мы так и не смогли,т.к. мы работаем, муж в командировках, времени нет. Выбрали время 30 марта, потому что в этот день была годовщина свадьбы. Право выбора тоже никто не предоставил, например, вернуть деньги за билеты. Срок действия пригласительных билетов тоже был ограничен - только один месяц. Праздник был испорчен. Очень жаль. Остался осадок.
3 ноября 2018, 17:36
1
0
Ответить
Татьяна Кольцова
23 февраля 2021, 15:11
Пришли 23 февраля 2021 в районе двух часов дня с семьёй в данный кинотеатр. Подошли к кассе, кассир Ольга разговаривала по хамски, на вопросы отвечала со второго раза, вела себя грубо и неприветливо!! На просьбу сказать, в какое время будет сеанс на "Конек - норбунок" со свободными местами, отправила изучать терминал и билеты заказывать там же. Испорчено настроение. Очень неприятно, что среди обслуживающего персонала ещё не перевелось хамство и невежество.
23 февраля 2021, 15:11
2
0
Ответить
sokolov221192
24 февраля 2021, 21:11
Мальчишка - чудо!!! Взрослым не всегда удается так играть. Фильм замечательный. Весёлый. Всё интересно. Мы ходили семьёй. Мне 63 года, внукам 24 и 14. Хохотали от души. Ещё и дома часа два обсуждали. Хотя разница в возрасте, сами понимаете. Советую посмотреть, обязательно. 😂 😊 😍
24 февраля 2021, 21:11
0
0
Ответить
sokolov221192
24 февраля 2021, 21:21
в ответ на сообщение
Татьяна Кольцова от 23 февраля 2021, 15:11
Нам тоже девушка за стойкой нагрубила. Да бог с ней, пусть она со своим плохим настроением и остаётся. Не обращайте внимания.
24 февраля 2021, 21:21
0
1
Ответить
Елена Мишура
28 сентября 2021, 21:40
в ответ на сообщение
sokolov221192 от 24 февраля 2021, 21:11
Это о каком фильме?
28 сентября 2021, 21:40
0
0
Ответить
tretyakovsa777
13 января 2023, 14:55
Оценка
Здравствуйте. Скажите пожалуйста. Билеты Взрослых и дети. Одна цена? Хотим сходить на сеанс чебурашка
13 января 2023, 14:55
0
0
Ответить
Маришка Пахомова
5 мая 2023, 10:16
Время сеансов хотелось разное. Каждый день мульт в 10 утра.
5 мая 2023, 10:16
0
0
Ответить
knxwn
9 июня 2023, 12:25
Скажите пожалуйста, а будет форсаж 10 идти в кино?
9 июня 2023, 12:25
0
0
Ответить
Алексей Шатылин
21 августа 2023, 21:46
Оценка
Добрый вечер , сегодня ходили всей семьёй на леди баг и получили массу причин испорченного вечера Во-первых весь фильм в первом зале умирали от жары ( в прямом смысле слова сидели мокрые от извиняюсь -пота)Во-вторых когда пошёл в туалет там очень гадко воняет , грязно,все разбито,и нету туалетной бумаги что очень не в какие рамки не годится ,а на улице охранник в вечернее время не пускал людей на сеансы,мне всегда нравился этот кинотеатр и очень сильно надеюсь что вы не оставите без внимания этот отзыв и примите меры по устранению выше указанных минусов
21 августа 2023, 21:46
0
0
Ответить
Виктория Ганина
3 декабря 2023, 19:15
Здравствуйте! Пришел ребенок с дедушкой показал на кассе электронный билет, ребенка отправили покупать билеты на сеанс. Вышло дедушка купил с дочкой ещё раз билеты. И в итоге фильм оплатили 2 раза. Где ответственные сотрудники были? А посмотреть не судьба, что Вам показали. Суть то не в цене билетов, но получается стоят даже не смотрят, что им показывают!
3 декабря 2023, 19:15
0
0
Ответить
Варя Тишкина
3 января 2024, 15:41
Здравствуйте, почему в интернете написано, что на фильм "Бременские музыканты" можно сходить по Пушкинской карте, а при покупке билетов не отображается "оплатить пушкинской картой"?
3 января 2024, 15:41
0
0
Ответить
Ксения Лаврентьева
7 июля 2024, 23:38
Оценка
г.Шахты в кинотеатр Монитор сегодня с ребенком пошли на долгожданный фильм "Мой чемпион" так там из 6 залов именно в нашем 1 не работала система кондиционера и вентиляции это было треш 😥 можете себе представить в такую жару на сколько было сложно там находиться 2 часа около 20чел было.. На мой вопрос к администрации и управляющему почему они не решили этот вопрос за ранее они лишь развели руками и направили с данным вопросом к хозяину ТЦ Максимум. 😠Так что кому мы нужны лишь бы свой куш сорвать...🤬😣
7 июля 2024, 23:38
0
0
Ответить
Заранее благодарна за любой ответ.
Спасибо!
